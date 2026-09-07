Un avión de Amazon se incendió este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami luego de que se salió de pista al intentar aterrizar y se estrelló tras cruzar una ruta: el fuego fue controlado y las autoridades reportaron al menos cinco víctimas fatales y otros cinco heridos.
Un avión se estrelló en el aeropuerto de Miami y hubo cinco muertos
El accidente, que dejó además cinco heridos, ocurrió este domingo cerca de Perimeter Road, y obligó a suspender los despegues y aterrizajes. La aeronave de carga de Prime Air chocó contra algunos autos y se incendió.