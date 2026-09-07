Un avión se estrelló en el aeropuerto de Miami y hubo cinco muertos

Vecinos de la zona contaron a medios locales que escucharon una fuerte explosión instantes antes de ver el humo en el cielo. Posteriormente se confirmó que el vuelo provenía de San Juan, Puerto Rico.

A raíz del episodio, la Administración Federal de Aviación (FAA) suspendió las salidas y arribos momentáneamente en la terminal, debido a la presencia de la aeronave fuera de servicio en la pista. La interrupción alcanzó tanto a los vuelos que partían como a los que tenían previsto aterrizar en Miami.

La FAA abrió una investigación para precisar qué motivó el accidente, mientras resta la difusión de la cantidad de personas que viajaban y el estado de la tripulación.

Los datos inicialmente recopilados indican que el avión iba aproximadamente a 207 kilómetros por hora (km/h) al abandonar el tramo utilizable de la pista y su última velocidad registrada fue de 128 km/h.