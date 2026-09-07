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Un avión se estrelló en el aeropuerto de Miami y hubo cinco muertos

El accidente, que dejó además cinco heridos, ocurrió este domingo cerca de Perimeter Road, y obligó a suspender los despegues y aterrizajes. La aeronave de carga de Prime Air chocó contra algunos autos y se incendió.

Un avión de Amazon se incendió este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami luego de que se salió de pista al intentar aterrizar y se estrelló tras cruzar una ruta: el fuego fue controlado y las autoridades reportaron al menos cinco víctimas fatales y otros cinco heridos.

Las dotaciones de Bomberos de Miami-Dade acudieron inmediatamente al lugar tras el alerta y concentraron el operativo en un sector cercano a Perimeter Road, al sur de South 3rd Street, donde la aeronave de carga Boeing 767 perteneciente a Prime Air -subsidiaria de la gigante comercial- se salió de la pista en Florida e impactó varios vehículos.

Imágenes difundidas por testigos mostraron una espesa columna de humo que se alzaba junto a la pista, mientras otras tomas registraron de cerca el fuselaje, identificado con la insignia de la firma, ya consumido por las llamas.

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Vecinos de la zona contaron a medios locales que escucharon una fuerte explosión instantes antes de ver el humo en el cielo. Posteriormente se confirmó que el vuelo provenía de San Juan, Puerto Rico.

A raíz del episodio, la Administración Federal de Aviación (FAA) suspendió las salidas y arribos momentáneamente en la terminal, debido a la presencia de la aeronave fuera de servicio en la pista. La interrupción alcanzó tanto a los vuelos que partían como a los que tenían previsto aterrizar en Miami.

La FAA abrió una investigación para precisar qué motivó el accidente, mientras resta la difusión de la cantidad de personas que viajaban y el estado de la tripulación.

Los datos inicialmente recopilados indican que el avión iba aproximadamente a 207 kilómetros por hora (km/h) al abandonar el tramo utilizable de la pista y su última velocidad registrada fue de 128 km/h.

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