Provisión de carpas y grupos electrógenos: acuerdo entre San Juan y una empresa minera

Respecto a los detalles de este trabajo conjunto, el ministro Dobladez explicó: "Este es un convenio público-privado, con la participación de la empresa Caterwest, que ha hecho la Secretaría General de la Gobernación, como cabeza del COPRE.

Participa también el Ministerio de Salud en el ámbito del COPRE, que nos va a permitir que la empresa Caterwest, con una alta experiencia en el montaje de campamentos mineros a gran altura, ponga a disposición del Gobierno y del COPRE carpas estructurales que son de muy buena calidad, muy seguras y son amplias, para cualquier eventualidad que se nos pueda presentar en el ámbito del temporal de El Niño".

El funcionario resaltó además la disposición de la empresa y las características de los módulos: "Es una colaboración desinteresada de la empresa Caterwest tener estas cuatro carpas hasta el 31 de marzo bloqueadas, que ellos se encargan de armarlas, desarmarlas, donde el consejo del COPRE les indique de acuerdo a la necesidad. De acuerdo donde tengamos que tener evacuados o montar carpas sanitarias, o del Ministerio de Desarrollo y Defensa Civil, estas carpas están disponibles para donde el COPRE le indique ir a armarlas y luego desarmarlas esté a cargo de ellos".

Sobre las dimensiones, agregó: "Tienen 7,5 metros por 4,5 metros, así que es un tamaño importante, con instalación eléctrica y grupo electrógeno. Como no sabemos cuánto vamos a necesitar ni dónde, a la empresa se le pidió la colaboración, ya que tiene una alta experiencia en este tema, y desinteresadamente las ha puesto a disposición del COPRE. Pueden ser más de cuatro, está previsto en el convenio que puedan ser más".

Por su parte, Achem se refirió al valor de sumar a los actores privados a la alerta provincial: "lo que se le ha pedido a esta empresa, como a muchas otras privadas, es que se sume al alerta, en el supuesto de que le tengamos que pedir colaboración".

También Achem destacó la experiencia operativa de la firma y el sentido preventivo de la medida: "Ellos tienen conocimiento, capacidad y experiencia en el armado de campamentos en alta montaña, y, en este caso, nos han puesto a disposición cuatro carpas para poder montar algún campamento de emergencia en algún lugar si hiciera falta. Así que de eso se trata esta firma de convenio. La empresa lo hace sin costo, lo hace como lo van a hacer varias otras, en forma de colaboración, sumándose a la disponibilidad, porque no sabemos cuándo vamos a necesitar, cuánto tiempo, qué cantidad”.

Y agregó que “lo que estamos haciendo es prevención y planificación con todos aquellos que saben, para que cuando, Dios quiera que no, llegue el momento, que no las tengamos que usar. Sinceramente, todos queremos que eso no pase".

Por último, el secretario destacó que “esa planificación, como lo hemos hecho también con las empresas que tienen colectivos 4 x 4, con empresas que tienen otro tipo de maquinaria vial, y, de esa manera, uniendo la solidaridad natural que tenemos todos los sanjuaninos frente a las catástrofes que, por desgracia, los terremotos ya nos han enseñado a ser solidarios. Tenemos la posibilidad de planificarlo, de prevenir, y esperemos que la naturaleza nos acompañe".