Le explotó un celular mientras lo usaba y cargaba: el 68% de su cuerpo quemado

Las llamas se propagaron rápidamente al alcanzar un bidón de aguarrás que había en el lugar, lo que provocó que el fuego se expandiera y dejara al adolescente prácticamente acorralado. Para poder escapar, Benjamín tuvo que atravesar el fuego mientras intentaba protegerse los ojos y evitar inhalar humo.

Tras el dramático episodio, fue trasladado de urgencia al Hospital Córdoba, donde fue asistido en el Instituto del Quemado y permaneció varias semanas bajo tratamiento intensivo.

Luego de recibir el alta médica, el joven continúa su recuperación en su domicilio. Según explicó su madre, el proceso de rehabilitación será largo y podría extenderse entre un año y medio y dos años. Además, el adolescente recibe asistencia psicológica debido al estrés postraumático provocado por el accidente.

Debido a la sensibilidad de la piel tras las quemaduras, la familia necesita adquirir un traje de compresión especial para evitar la formación de queloides, un tratamiento que implica un costo elevado.

En paralelo, los familiares iniciaron acciones legales para que se investiguen las causas del incidente. La presentación fue realizada ante la Fiscalía del Distrito 3, Turno 3, con el objetivo de determinar si el teléfono presentaba fallas de fabricación.

El abogado de la familia señaló que el dispositivo involucrado es un Nubia Neo 2, un modelo comercializado como celular “gamer” por la compañía Nubia Technology. El equipo tenía alrededor de siete meses de uso y, según la querella, no mostraba daños externos visibles.

Sin embargo, el historial de búsquedas del joven reveló que el teléfono venía presentando problemas de temperatura desde hacía varias semanas, por lo que el adolescente había estado investigando en internet opciones para enfriar el dispositivo.

Ante esta situación, la familia solicitó que se evalúe la suspensión de la comercialización del modelo hasta que se determinen las causas del incidente y se descarte la existencia de fallas de seguridad.