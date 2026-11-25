En el acumulado del año, la baja se expandió y cerró los primeros nueve meses del año con una contracción del 2,9%.

De esta manera, el rubro entabló su novena caída consecutiva en las ventas. La última vez que cerró con un aumento había sido en diciembre último, cuando el indicador subió 0,5% interanual.

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Las ventas en supermercados cayeron 3% interanual en septiembre de 2026 https://t.co/NvU7TXcA7X pic.twitter.com/VbLb23zcno — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 25, 2026

En la medición mensual también hubo una contracción del 0,9%, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,4% respecto al mes anterior.

Las ventas totales a precios corrientes fueron de $2.453 millones, un incremento del 25% interanual, en tanto que la venta promedio por metro cuadrado (m²) fue de $738.964.

"Carnes" volvió a ser el grupo con el mayor aumento interanual, con un 37,3%, seguido por "Verdulería y frutería" (33,2%), "Indumentaria, calzado y textiles para el hogar" (28,6%) y "Otros" (27,6%).

Respecto a los medios de pago, las tarjetas de crédito continúan abarcando el mayor porcentaje de las ventas totales: recaudaron $997 millones y representaron el 40,7% de los medios de pago.

Tarjetas de débito: $593 millones, el 24,2% de las ventas totales.

$593 millones, el 24,2% de las ventas totales. Efectivo: $430 millones, el 17,6% de las ventas totales.

$430 millones, el 17,6% de las ventas totales. Otros medios de pago: $432 millones, el 17,6% de las ventas totales.

El ticket promedio subió 26,4% interanual y alcanzó los $38.059 por compra.

Mayoristas

En septiembre, las ventas en los autoservicios mayoristas cortaron la tendencia negativa y aumentaron 1% interanual. Se cortaron siete meses consecutivos de caídas en el indicador. Se trata de la segunda suba de 2026. La primera había sido anotada en enero (1,3%).

En tanto, el período enero-septiembre mostró un descenso del 2,5%.

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Autoservicios mayoristas: las ventas subieron 1% interanual en septiembre de 2026 y disminuyeron 0,5% respecto de agosto https://t.co/Ln0ccWWq67 pic.twitter.com/WJf1xZaz1l — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 25, 2026

A su vez, las ventas cayeron respecto de agosto (-0,5%) y el índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,2% respecto al mes anterior.

En este segmento, las ventas totales sumaron $371 millones (+29,2% interanual), con una venta promedio de $398.798 por m².

Los grupos de artículos con los aumentos más significativos fueron "Verdulería y frutería" (45,4%), "Carnes" (41,2%), "Almacén" (39,1%) y "Lácteos" (35,4%).

En los canales de venta, los pagos con otros medios de pago distintos de los tradicionales (como las transferencias o los cobros con QR) concentraron la mayor parte de las ventas totales, con $124 millones y un porcentaje del 33,6%.

Tarjeta de crédito: $94 millones, el 25,5% de las ventas totales.

$94 millones, el 25,5% de las ventas totales. Efectivo: $93 millones, el 25,1% de las ventas totales.

$93 millones, el 25,1% de las ventas totales. Tarjeta de débito: $58 millones, el 15,8% de las ventas totales.

El ticket promedio subió un 33,1% interanual y alcanzó los $48.405 por compra.

Shoppings

Al igual que los mayoristas, los centros de compra volvieron a posicionarse en terreno positivo: las ventas subieron 0,3% interanual en septiembre, aunque el acumulado del año sostiene una contracción del 1,1%.

Respecto a agosto, cayeron 0,8%, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo se mantuvo estable, sin variaciones.

Las ventas totales alcanzaron los $582 millones (+19,3% interanual) y la venta promedio por m² fue de $558.364.

De acuerdo con el informe, la región de la Patagonia anotó la mayor suba interanual en sus ventas (+29,5%), totalizando $30.529 millones.