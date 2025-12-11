Corina Machado apareció en público tras un año de clandestinidad

En la calle, algunos simpatizantes tocaron canciones tradicionales mientras reclamaban “una Venezuela libre”. Fue su primera aparición desde enero, cuando participó de una marcha contra la jura de Nicolás Maduro.

Machado no respondió preguntas, y su equipo mantiene absoluto hermetismo sobre su salida del país. Tampoco está claro cómo regresará, ya que la Fiscalía venezolana había advertido que sería considerada “fugitiva” si abandonaba el territorio nacional.

Un Nobel atravesado por la crisis política venezolana

Durante la ceremonia, Machado leyó un discurso en el que pidió “luchar por la libertad” y denunció “crímenes de lesa humanidad documentados por Naciones Unidas” y un “terrorismo de Estado para enterrar la voluntad del pueblo venezolano”.

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, fue aún más contundente y apuntó directamente al mandatario venezolano:

“Señor Maduro: debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, afirmó, lo que generó un aplauso inmediato del auditorio.

El pronunciamiento del Comité aumenta la presión internacional en medio de la crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela, mientras que el gobierno chavista insiste en desconocer las denuncias y acusa a la oposición de intentar “desestabilizar la institucionalidad”

Corina Machado salió al balcón del hotel en Oslo y se mostró en público después de 16 meses

Luego de 16 meses en la clandestinidad, María Corina Machado volvió a mostrarse en público este miércoles por la noche en Oslo, donde fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz y entonó el himno nacional junto a un grupo de venezolanos que aguardaba su llegada.

La dirigente opositora apareció en el balcón del Grand Hotel alrededor de las 2.30 (hora local) y saludó a sus simpatizantes, que la esperaron durante horas. Desde allí cantó el himno acompañada por sus compatriotas y, minutos después, bajó para acercarse al grupo: se fotografió con ellos, saludó a quienes se habían reunido en la entrada e incluso saltó la valla de seguridad para abrazarlos mientras coreaban “Libertad, libertad…”.

Tras confirmarse su arribo a Noruega, el espacio Comando con Venezuela publicó en X que el reconocimiento “es de todos los venezolanos” y remarcó que el premio impulsa la causa opositora: la lucha continúa y la libertad “está más cerca que nunca”, señalaron en un mensaje que celebró la jornada en Oslo como el inicio de una nueva etapa.

Según medios internacionales, Machado abandonó Venezuela por vía marítima con apoyo de Estados Unidos. El The Wall Street Journal detalló que la salida se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad debido a las amenazas del gobierno de Nicolás Maduro. Desde allí habría viajado en barco hasta Curazao y luego tomado un vuelo rumbo a Noruega, donde fue distinguida con el Nobel.

La exdiputada no llegó a tiempo para la ceremonia oficial en el Ayuntamiento de Oslo, por lo que su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió el galardón en su nombre y leyó el discurso preparado para la ocasión.

Más tarde, Machado celebró en X haber escuchado sus palabras en la voz de su hija y agradeció el reconocimiento al afirmar que se trata de “la historia de un pueblo en su larga marcha hacia la libertad”. También expresó su expectativa por reencontrarse pronto con su familia.