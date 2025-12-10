María Corina Machado no irá a la entrega del premio Nobel de la Paz

“Simplemente vive bajo la amenaza de muerte del régimen”, señaló el director del Instituto noruego sobre las dificultades logísticas para poder contar con la presencia de Machado. “Esa amenaza también se aplica cuando está fuera del país, tanto por parte del régimen como de los amigos del régimen en todo el mundo”, agregó Harpviken. El equipo de Machado aún no ha dado a conocer las razones por las que no podrá estar presente ni información sobre donde se encuentra la la líder opositora. “Es una pena, siempre es mejor cuando el ganador del Nobel está presente”, ha lamentado el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, en declaraciones a la prensa de su país.

La posible llegada de Machado a Noruega ha causado una enorme expectación dentro y fuera de Venezuela. En un inicio, se esperaba que la dirigente opositora de 58 años apareciera por primera vez en Noruega en la tradicional rueda de prensa que precede a la ceremonia de entrega, prevista para el martes a la una de la tarde (hora local y de la España peninsular, ocho de la mañana en Venezuela). El encuentro con los medios de comunicación fue pospuesto y después cancelado definitivamente por los organizadores.

La líder opositora venezolana permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de multiplicar las órdenes de captura contra integrantes de su movimiento político.

Confirmada la ausencia de María Corina Machado por razones de seguridad, el Comité del Premio Nobel de la Paz rediseñó la ceremonia oficial.

En este contexto, Kristian Berg Harpviken, anunció que la líder opositora será representada por su hija Ana María Machado. Y en el Citi Hall de Oslo también estarán otros familiares de la líder opositora perseguida por el régimen caribeño.