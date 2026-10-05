La minería argentina aceleró y casi igualó en ocho meses el récord de todo 2025

El oro y el litio, al frente

Los minerales metalíferos concentraron buena parte de las ventas externas. En los primeros ocho meses representaron USD 4.472 millones, con un crecimiento interanual del 47,4%.

Dentro de ese grupo, el oro fue el principal producto exportado, con USD 3.623 millones, un 42,8% más que en el mismo período de 2025. La plata, por su parte, generó USD 726 millones, con una mejora del 64,1%. El litio fue otro de los grandes protagonistas.

Sus exportaciones llegaron a USD 1.467 millones, lo que significó un incremento del 190,5% interanual. El mineral representó el 24,2% de las exportaciones mineras y alcanzó su mejor registro histórico para un período enero-agosto.

Las exportaciones mineras tuvieron como principales destinos a Suiza, China, Estados Unidos y Corea del Sur, que en conjunto concentraron el 79% de las ventas externas del sector durante los primeros ocho meses.

Suiza encabezó el listado con USD 1.891 millones, seguida por China con USD 1.546 millones, Estados Unidos con USD 1.039 millones y Corea del Sur con USD 321 millones. Con estos resultados, la minería quedó a solo USD 15 millones de igualar en ocho meses el récord exportador alcanzado durante todo 2025, mientras el oro mantiene su liderazgo y el litio continúa ganando peso dentro de las ventas externas del sector.