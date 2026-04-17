La mesa política del Gobierno definió enviar la reforma de la Ley de Salud Mental

La reunión contó con la presencia de Karina Milei —quien partirá mañana rumbo a Israel junto al Presidente—, el asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

También participaron el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el armador nacional del oficialismo, Eduardo “Lule” Menem.

El ministro de Economía, Luis Caputo, no asistió debido a su viaje a Washington, donde participa de reuniones con el FMI y el Banco Mundial, en el marco de negociaciones para destrabar la segunda revisión del acuerdo y avanzar en un eventual financiamiento de hasta US$2000 millones.

Dentro de la estrategia legislativa, el oficialismo busca recomponer iniciativa tras los avances del fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni, donde ya declararon las personas que le habrían prestado dinero y se ordenaron nuevas medidas de prueba.

En paralelo, la mesa política evaluó el escenario parlamentario y las próximas disputas en el Congreso. Actualmente se discuten en comisión la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsada por Federico Sturzenegger y los pliegos judiciales enviados por Juan Bautista Mahiques.

El Gobierno también mantiene en agenda la reforma política que incluye la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento de los partidos, aunque por el momento no reúne consensos suficientes en la Cámara de Diputados. En el oficialismo admiten que se evalúa reeditar una suspensión del sistema, como ocurrió en 2025.

Además, Martín Menem impulsa la reactivación de proyectos vinculados a la Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia en Discapacidad, iniciativas que el Ejecutivo debió aplicar por fallos judiciales y cuya continuidad en la Corte Suprema podría generar un nuevo frente de conflicto fiscal.