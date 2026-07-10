El Riesgo País, al borde de los 400 puntos: tocó un nuevo mínimo en más de ocho años

Los bonos soberanos en dólares de Argentina operaron con una suba de 0,5% en promedio en Wall Street. En la plaza local se espera a partir del lunes el regreso de la liquidez consistente por la reinversión de capital e intereses de Bonares y Globales, dado que algunas sociedades de Bolsa ya depositaron las divisas giradas por el Tesoro.

"Este lunes se acreditarán los pagos de renta y amortización de Bonares y Globales. El miércoles abre la licitación del bono AO29 con amortización mensual y una tasa interna de retorno estimada entre 7,5% y 8%", detallaron desde Rava Bursátil. Este título no cuenta con el tope de emisión de USD 200 millones pero respeta el límite máximo de USD 2.000 millones.

En Nueva York, el S&P 500 subió 0,4%, a 7.575 puntos, impulsado por el espectacular debut de la surcoreana SK Hynix (+12,8%) y el avance de Meta Platforms (+6%). El petróleo, en tanto, operó en baja: el barril de Brent cayó a USD 76,10 y el WTI a USD 71,62, en medio de la atención del mercado a la evolución geopolítica en el Estrecho de Ormuz.