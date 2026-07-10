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El Riesgo País, al borde de los 400 puntos: tocó un nuevo mínimo en más de ocho años

El indicador cayó a 402 unidades. Los títulos bancarios, por su parte, lideraron la tendencia positiva de los activos argentinos en Wall Street. La Bolsa de Comercio porteña negoció con actividad reducida debido al feriado "puente".

El Riesgo País que elabora el JP Morgan descontó este viernes tres enteros, a 402 puntos básicos, muy cerca del piso del 20 de abril de 2018, cuando quedó en 400 unidades.

Aunque la Bolsa de Comercio porteña negoció con actividad reducida debido al feriado "puente", los activos argentinos se afirmaron en Wall Street, que también operó este viernes con ganancias. En Buenos Aires la rueda transcurrió solo con operaciones en el plazo T+1 pero sin liquidación, por lo que las operaciones realizadas el miércoles 8 y viernes 10 se liquidarán directamente el próximo lunes.

El índice S&P Merval porteño mejoró un 2,4%, hasta los 3.280.224 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en Wall Street se distinguían las ganancias, lideradas por Grupo Galicia (+9%) y Banco Francés (+8,9%). La sesión favorable también se reflejó en otras plazas emergentes, como el índice Bovespa de San Pablo, que ganó un 2,9%.

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Los bonos soberanos en dólares de Argentina operaron con una suba de 0,5% en promedio en Wall Street. En la plaza local se espera a partir del lunes el regreso de la liquidez consistente por la reinversión de capital e intereses de Bonares y Globales, dado que algunas sociedades de Bolsa ya depositaron las divisas giradas por el Tesoro.

"Este lunes se acreditarán los pagos de renta y amortización de Bonares y Globales. El miércoles abre la licitación del bono AO29 con amortización mensual y una tasa interna de retorno estimada entre 7,5% y 8%", detallaron desde Rava Bursátil. Este título no cuenta con el tope de emisión de USD 200 millones pero respeta el límite máximo de USD 2.000 millones.

En Nueva York, el S&P 500 subió 0,4%, a 7.575 puntos, impulsado por el espectacular debut de la surcoreana SK Hynix (+12,8%) y el avance de Meta Platforms (+6%). El petróleo, en tanto, operó en baja: el barril de Brent cayó a USD 76,10 y el WTI a USD 71,62, en medio de la atención del mercado a la evolución geopolítica en el Estrecho de Ormuz.

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