La justicia ordenó allanamientos y embargos contra la financiera Sur Finanzas

La medida incluye un pedido de información sobre las otras investigaciones abiertas contra Vallejo. La investigación comenzó por movimientos presuntamente incompatibles con la operatoria declarada de Sur Finanzas, una firma que logró una presencia cada vez más influyente en el mundo del fútbol.

Se busca así establecer la ruta del dinero y dilucidar si hubo un denominador común entre las distintas acusaciones que atraviesa el financista cercano al mandamás de la AFA.

Entre las causas abiertas que involucran a Vallejo está la que se sigue en el juzgado de María Servini de Cubría y también investiga movimientos financieros bajo sospecha y otra en penal Económico que investiga presuntas maniobras de blanqueo vinculadas al rol de Vallejo en el sistema financiero informal.

Además, Sur Finanzas aparece mencionada en el caso ANDIS por el uso de la aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, desarrollada por la firma de Vallejo. Sur Finanzas es desde 2023 el principal patrocinador de la Copa de la Liga Profesional y su nombre apareció en varias camisetas de equipos del fútbol argentino.