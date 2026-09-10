La inflación de agosto fue del 1,7%, según informó el INDEC, y registró la variación mensual más baja desde junio de 2025. El dato representa una desaceleración frente al 2,1% de julio y coincidió con la expectativa que había marcado el mercado.
La inflación de agosto fue 1,7%: el registro más bajo de los últimos 14 meses
El INDEC también informó que el Índice de Precios al Consumidor registró una variación interanual del 33,5%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el rubro que sufrió el mayor incremento, del 2,8%.