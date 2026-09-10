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La inflación de agosto fue 1,7%: el registro más bajo de los últimos 14 meses

El INDEC también informó que el Índice de Precios al Consumidor registró una variación interanual del 33,5%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el rubro que sufrió el mayor incremento, del 2,8%.

La inflación de agosto fue del 1,7%, según informó el INDEC, y registró la variación mensual más baja desde junio de 2025. El dato representa una desaceleración frente al 2,1% de julio y coincidió con la expectativa que había marcado el mercado.

Con el resultado de agosto, los precios acumularon un aumento del 21,3% durante los primeros ocho meses de 2026, mientras que la variación interanual llegó al 33,5%.

El rubro que más aumentó fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,8%. Le siguieron Educación, con 2,5%; Bienes y servicios varios, 2,4%; Salud, 2,4%; Comunicación, 2,3%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, 2,1%.

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Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,7%, en línea con el nivel general.

En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado bajó 0,6%, mientras que Recreación y cultura no registró variaciones respecto de julio.

Los precios estacionales tuvieron una caída del 0,9% durante agosto, uno de los factores que contribuyó a moderar el índice. La inflación núcleo, que deja afuera los componentes regulados y estacionales, fue del 1,8%, mientras que los precios regulados aumentaron 2,2%.

La media móvil de tres meses quedó en 1,9%, 0,1 puntos porcentuales por debajo de julio y con cinco reducciones consecutivas.

El dato de agosto consolida la desaceleración registrada después del pico de 3,4% alcanzado en marzo. Para el Gobierno, la evolución representa una señal favorable, aunque el objetivo de llegar a una inflación cero todavía aparece lejos.

Además, el índice tendrá impacto directo sobre distintos ingresos, ya que el dato de agosto será utilizado para determinar los ajustes de jubilaciones, pensiones y otros beneficios sociales correspondientes a octubre.

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