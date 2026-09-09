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Malvinas: el Gobierno estudia endurecer las sanciones y sumar al sector pesquero

El Ejecutivo prepara cambios a la Ley Pino Solanas y analiza ampliar las sanciones más allá del sector petrolero. El peronismo pidió incluir a la pesca entre las actividades alcanzadas.

El Gobierno nacional analiza ampliar el alcance de las sanciones previstas en la anunciada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para que no queden limitadas a las actividades vinculadas con los hidrocarburos en las Islas Malvinas. Entre las alternativas que comenzaron a discutirse aparece el sector pesquero.

La posibilidad fue abordada en la última reunión de la mesa política del oficialismo y supondría modificar la Ley 26.659, conocida como Ley Pino Solanas, que actualmente establece sanciones para quienes participen en tareas de exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización.

El debate tomó fuerza después del anuncio realizado por Javier Milei en cadena nacional. Desde el peronismo reclamaron que el endurecimiento de las medidas también alcance a la pesca y el titular de la bancada, Germán Martínez, planteó esa incorporación durante la sesión de este miércoles.

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El Poder Ejecutivo prevé enviar la iniciativa al Congreso el próximo lunes. Todavía resta definir si la presentación será realizada de manera formal o si un funcionario concurrirá para explicar los principales puntos del proyecto.

Entre los nombres que aparecen para esa tarea están los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quienes participaron de la elaboración del texto. El oficialismo pretende que el proyecto sea tratado en Diputados entre fines de septiembre y comienzos de octubre y apuesta a conseguir un trámite parlamentario rápido.

La discusión legislativa se produce mientras el Gobierno profundiza su ofensiva contra empresas vinculadas con actividades que considera ilegales en las islas, particularmente alrededor del proyecto petrolero Sea Lion.

En ese marco, Milei anunció que las empresas o personas que brinden servicios a compañías vinculadas con la explotación de recursos argentinos sin autorización podrían quedar impedidas de contratar tanto con el Estado como con privados dentro del país.

El Presidente también informó que ya fueron abiertos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que, según el Gobierno, operan directa o indirectamente en la cuenca Malvinas sin autorización argentina.

A esa estrategia se suma el anuncio de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, cuyo financiamiento será incorporado al Presupuesto 2027, además de inversiones en infraestructura de telecomunicaciones.

El punto que todavía está en discusión es hasta dónde llegará la nueva legislación. La pesca aparece ahora como uno de los sectores que podrían quedar alcanzados por un esquema de sanciones que el Gobierno originalmente planteó en relación con la explotación de hidrocarburos.

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