En las instalaciones del Anexo de la Cámara de Diputados, el vicegobernador Fabián Martín y un amplio cuerpo de legisladores provinciales mantuvieron una reunión de trabajo con el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, y la jueza de Menores, María Julia Camus. El encuentro tuvo como objetivo coordinar los aspectos centrales del proyecto de ley del Régimen Penal Juvenil, previo a su tratamiento parlamentario previsto para la sesión especial del próximo lunes 14 de septiembre.
Debatirán el Régimen Penal Juvenil el próximo lunes
El vicegobernador Fabián Martín y legisladores provinciales analizaron los ejes del proyecto de transición junto a autoridades judiciales, de cara a la sesión especial del próximo lunes.