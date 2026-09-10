Debatirán el Régimen Penal Juvenil el próximo lunes

Durante la jornada, el titular del máximo tribunal provincial detalló los alcances de la Ley Nacional N.º 27.801 y diferenció el proyecto definitivo del marco normativo de transición que se debatirá de manera inminente. La propuesta provisoria busca adecuar la legislación nacional a la estructura judicial actual de la provincia, conciliando el sistema acusatorio federal —donde la investigación recae en la fiscalía— con la Ley N.º 754-O de San Juan, que mantiene un esquema mixto liderado por los juzgados de menores.

Asimismo, las autoridades judiciales y legislativas abordaron las exigencias que implicará la futura reforma procesal integral hacia un sistema adversarial específico para menores. Esta transformación definitiva requerirá una reestructuración operativa en el Poder Judicial, con la creación de fiscalías, defensorías y asesorías especializadas, además de inversiones en infraestructura y personal técnico.