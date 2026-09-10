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Debatirán el Régimen Penal Juvenil el próximo lunes

El vicegobernador Fabián Martín y legisladores provinciales analizaron los ejes del proyecto de transición junto a autoridades judiciales, de cara a la sesión especial del próximo lunes.

En las instalaciones del Anexo de la Cámara de Diputados, el vicegobernador Fabián Martín y un amplio cuerpo de legisladores provinciales mantuvieron una reunión de trabajo con el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, y la jueza de Menores, María Julia Camus. El encuentro tuvo como objetivo coordinar los aspectos centrales del proyecto de ley del Régimen Penal Juvenil, previo a su tratamiento parlamentario previsto para la sesión especial del próximo lunes 14 de septiembre.

Durante la jornada, el titular del máximo tribunal provincial detalló los alcances de la Ley Nacional N.º 27.801 y diferenció el proyecto definitivo del marco normativo de transición que se debatirá de manera inminente. La propuesta provisoria busca adecuar la legislación nacional a la estructura judicial actual de la provincia, conciliando el sistema acusatorio federal —donde la investigación recae en la fiscalía— con la Ley N.º 754-O de San Juan, que mantiene un esquema mixto liderado por los juzgados de menores.

Asimismo, las autoridades judiciales y legislativas abordaron las exigencias que implicará la futura reforma procesal integral hacia un sistema adversarial específico para menores. Esta transformación definitiva requerirá una reestructuración operativa en el Poder Judicial, con la creación de fiscalías, defensorías y asesorías especializadas, además de inversiones en infraestructura y personal técnico.

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