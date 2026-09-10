San Juan participó de la reunión regional de Cuyo por el fenómeno El Niño

La reunión permitió avanzar en una agenda común para las provincias cuyanas y establecer mecanismos de coordinación ante eventuales emergencias.

Desde la Agencia Federal de Emergencias destacaron la importancia de anticipar los escenarios y fortalecer la articulación entre los distintos niveles del Estado.

“Nos parecía importante empezar a trabajar con todas las provincias con antelación”, señaló Hardie.

El esquema de respuesta contempla que la primera intervención ante una emergencia corresponda a los municipios. Si la situación supera sus capacidades, intervienen las provincias y, cuando resulta necesario, se solicita asistencia al Gobierno nacional.

La intención es que los organismos puedan actuar bajo una lógica de comando unificado, con protocolos previamente establecidos y una distribución clara de responsabilidades.

Además de San Juan y Mendoza, participaron representantes de San Luis, junto con organismos científico-técnicos, áreas provinciales y nacionales, Gendarmería Nacional, Ejército Argentino y Fuerza Aérea Argentina.