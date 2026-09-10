San Juan participó este miércoles de una reunión regional realizada en Mendoza, en la que autoridades de las provincias de Cuyo y organismos nacionales coordinaron acciones de prevención y respuesta ante posibles eventos climáticos asociados al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) durante el período 2026-2027.
San Juan participó de la reunión regional de Cuyo por el fenómeno El Niño
Autoridades de San Juan participaron en Mendoza de un encuentro del Consejo Regional de la Agencia Federal de Emergencias y del SINAGIR Cuyo, donde se coordinaron acciones preventivas ante el fenómeno.