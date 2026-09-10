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San Juan participó de la reunión regional de Cuyo por el fenómeno El Niño

Autoridades de San Juan participaron en Mendoza de un encuentro del Consejo Regional de la Agencia Federal de Emergencias y del SINAGIR Cuyo, donde se coordinaron acciones preventivas ante el fenómeno.

San Juan participó este miércoles de una reunión regional realizada en Mendoza, en la que autoridades de las provincias de Cuyo y organismos nacionales coordinaron acciones de prevención y respuesta ante posibles eventos climáticos asociados al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) durante el período 2026-2027.

El encuentro correspondió al Consejo Regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) Cuyo y tuvo como principal objetivo fortalecer la planificación conjunta entre Nación y las provincias frente a posibles lluvias intensas, inundaciones y otros eventos derivados de las condiciones climáticas.

Durante la jornada se presentó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027. El director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie, explicó que el fenómeno tendrá distintos efectos de acuerdo con cada región, pero confirmó que para Cuyo se esperan precipitaciones por encima de los valores normales durante septiembre, octubre y noviembre.

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La reunión permitió avanzar en una agenda común para las provincias cuyanas y establecer mecanismos de coordinación ante eventuales emergencias.

Desde la Agencia Federal de Emergencias destacaron la importancia de anticipar los escenarios y fortalecer la articulación entre los distintos niveles del Estado.

“Nos parecía importante empezar a trabajar con todas las provincias con antelación”, señaló Hardie.

El esquema de respuesta contempla que la primera intervención ante una emergencia corresponda a los municipios. Si la situación supera sus capacidades, intervienen las provincias y, cuando resulta necesario, se solicita asistencia al Gobierno nacional.

La intención es que los organismos puedan actuar bajo una lógica de comando unificado, con protocolos previamente establecidos y una distribución clara de responsabilidades.

Además de San Juan y Mendoza, participaron representantes de San Luis, junto con organismos científico-técnicos, áreas provinciales y nacionales, Gendarmería Nacional, Ejército Argentino y Fuerza Aérea Argentina.

FUENTE: DiarioUno

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