La defensa de CFK pidió que no se decomisen los bienes de sus hijos

Los argumentos que sostienen los abogados de Cristina

A pesar de que el fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar solicitó que se rechacen todos los planteos y recursos de las defensas y que se prosiga con la incautación de bienes, los abogados de la familia Kirchner realizaron ese pedido con la intención de tratar de que sus clientes puedan recuperar algunas de las propiedades y terrenos que podrían perder.

Entre sus planteos, la defensa integrada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy sostienen que la medida “no constituye una derivación razonada del derecho vigente y de las constancias de la causa, sino importa una nueva expresión del denominado derecho creativo, inventado hace años para perseguir a nuestra representada” y añade que ese pedido es “utilizado para castigar también a su núcleo familiar”.