San Juan 8 > Información General > CFK

La defensa de CFK pidió que no se decomisen los bienes de sus hijos

La solicitud incluye 19 propiedades que Máximo y Florencia tienen en Santa Cruz. Cuál es el argumento.

Los abogados defensores de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada Causa Vialidad solicitaron que 19 propiedades pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner sean excluidas del decomiso dispuesto por el fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar.La devolución de los bienes está fijada en una suma total de $684.990.350.139,86 y, desde la defensa plantearon que se trata de un “acto de persecución política enmascarado bajo el ropaje de una pretendida resolución judicial”.

Los argumentos que sostienen los abogados de Cristina

A pesar de que el fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar solicitó que se rechacen todos los planteos y recursos de las defensas y que se prosiga con la incautación de bienes, los abogados de la familia Kirchner realizaron ese pedido con la intención de tratar de que sus clientes puedan recuperar algunas de las propiedades y terrenos que podrían perder.

Entre sus planteos, la defensa integrada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy sostienen que la medida “no constituye una derivación razonada del derecho vigente y de las constancias de la causa, sino importa una nueva expresión del denominado derecho creativo, inventado hace años para perseguir a nuestra representada” y añade que ese pedido es “utilizado para castigar también a su núcleo familiar”.

Además, los letrados aseguraron que “indudablemente, estamos frente a un acto de persecución política enmascarado bajo el ropaje de una pretendida resolución judicial”, y agregaron: “no existen decisiones judiciales firmes en torno a la cuantía del decomiso dispuesto” y sobre cuáles son los bienes que deben ser decomisados, ya que, esgrimen, existen recursos de apelación que están pendientes de resolución, incluso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por último, sostuvieron que "todos los bienes que conforman el patrimonio de Máximo y Florencia Kirchner tienen origen lícito, lo cual ha sido acreditado por la justicia con calidad de cosa juzgada en diversos fallos. Lo propio ocurre con los actos jurídicos a través de los cuales, legalmente y con total buena fe, Máximo y Florencia Kirchner recibieron estos activos por parte de sus progenitores“”, según consigna Infobae.

