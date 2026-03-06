La defensa de CFK pidió que no se decomisen los bienes de sus hijos

Los abogados defensores de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada Causa Vialidad solicitaron que 19 propiedades pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner sean excluidas del decomiso dispuesto por el fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar.La devolución de los bienes está fijada en una suma total de $684.990.350.139,86 y, desde la defensa plantearon que se trata de un “acto de persecución política enmascarado bajo el ropaje de una pretendida resolución judicial”.
