Zona Fría: Diputados debate hoy recortes en los subsidios a las tarifas de gas

Pero en 2021, a través de la Ley 27.637, se amplió el alcance de los subsidios a nuevas subzonas —incluidos 90 municipios de la provincia de Buenos Aires; Córdoba y Santa Fe—.

El régimen se solventa con un fondo que pagan los usuarios de todo el país, y que el Gobierno califica de insuficiente. Los descuentos por zona fría van de 30% al 50%, según la región, y está vigente hasta finales de 2031.

Los principales cambios que propone el Gobierno en el régimen de zona fría

Uno de los ejes centrales del proyecto oficial que busca recortar los beneficios del régimen de Zona Fría es la revisión del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

Es un fideicomiso, creado por la ley 25.565 en 2002 para financiar cuadros tarifarios diferenciales para los servicios de gas natural por redes, gas propano indiluido por redes y la venta de garrafas o gas licuado de petróleo (GNL) en las regiones Patagónica, Puna y Malargüe.

El proyecto oficial mantiene el recargo de hasta 7,5% que pagan todos los usuarios del sistema sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), aunque el Gobierno reconoce que ese valor “no alcanza para pagar todo el subsidio correspondiente al Régimen de Zona Fría” y que requieren fondos adicionales del Tesoro Nacional.

El régimen de subsidios a las tarifas de gas en zonas frías fue creado en 2002 a través de la Ley 25.565. Contemplaba descuentos en las tarifas del gas para los usuarios de la región patagónica, la Puna y el departamento Malargüe, en Mendoza.

Pero en 2021, a través de la Ley 27.637, se amplió el alcance de los subsidios a nuevas subzonas —incluidos 90 municipios de la provincia de Buenos Aires; Córdoba y Santa Fe—.

El régimen se solventa con un fondo que pagan los usuarios de todo el país, y que el Gobierno califica de insuficiente. Los descuentos por zona fría van de 30% al 50%, según la región, y está vigente hasta finales de 2031.

Los principales cambios que propone el Gobierno en el régimen de zona fría

Uno de los ejes centrales del proyecto oficial que busca recortar los beneficios del régimen de Zona Fría es la revisión del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

Es un fideicomiso, creado por la ley 25.565 en 2002 para financiar cuadros tarifarios diferenciales para los servicios de gas natural por redes, gas propano indiluido por redes y la venta de garrafas o gas licuado de petróleo (GNL) en las regiones Patagónica, Puna y Malargüe.

El proyecto oficial mantiene el recargo de hasta 7,5% que pagan todos los usuarios del sistema sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), aunque el Gobierno reconoce que ese valor “no alcanza para pagar todo el subsidio correspondiente al Régimen de Zona Fría” y que requieren fondos adicionales del Tesoro Nacional.

Así, los hogares de las zonas ampliadas en 2021 solo recibirán un descuento adicional “por zona fría” si están inscriptos en el esquema Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que cubre entre el 30% y el 50% de la tarifa de gas durante los meses de bajas temperaturas.

Otra modificación clave es que el subsidio se calculará sobre el precio del gas y no sobre el total de la tarifa.

Según el texto, la compensación se pagará directamente a los proveedores, excluyendo a distribuidoras y subdistribuidoras de la cadena de cobros “eliminando el desacople entre la base de recaudación del Fondo y la obligación de pago”.

Zona fría: qué localidades perderán el beneficio si se aprueba el proyecto del Gobierno

El proyecto oficial establece que los beneficios del régimen Zona Fría quedará limitado a los usuarios que residan en la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna.

De este modo, el mayor impacto se concentraría en la provincia de Buenos Aires, que fue una de las principales beneficiadas por la ampliación del régimen en 2021.

Si la iniciativa oficial se convierte en ley, perderán el descuento por Zona Fría hogares de 55 ciudades bonaerenses como General Pueyrredón, Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Bahía Blanca, Patagones, Tres Arroyos, Tandil, Olavarría, Azul, Pergamino, entre otras.

En Córdoba, quedarán afuera del régimen los departamentos del sur y centro de la provincia, como Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto.

También perderán el beneficio municipios de Santa Fe incorporados en 2021, por ejemplo, Rosario. En La Pampa, quedarán afuera del régimen de Zona Fría: Santa Rosa, Maracó, Realicó, Trenel, Conhelo, Quemú, Chapaleufú, Rancul, Catriló, Atreucó, Guatraché y Utracán.

En Mendoza, el único departamento que conservaría el beneficio sería Malargüe. En cambio, quedarían excluidas Mendoza Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Mientras que en San Luis, la capital provincial, Villa Mercedes y Merlo perderán el beneficio de aprobarse la iniciativa oficial junto a las ciudades de Andalgalá, Belén y Tinogasta de San Juan.

Lo mismo ocurrirá en Salta en los departamentos de Cafayate, Cerrillos, Chicoana, La Caldera, La Viña, Rosario de Lerma, San Carlos y Salta Capital. En Catamarca; en Famatina, Chilecito y General Lamadrid, en La Rioja; y en Tafí del Valle, Tucumán.