Más allá de que los expedientes conforman un mismo debate oral, cada investigación tiene su propio objeto: Los Sauces, las operaciones inmobiliarias de la familia Kirchner junto con los contratos de alquiler; Hotesur, los negocios hoteleros y las operaciones con firmas relacionadas con Báez.

Los argumentos de las defensas

Antes de la lectura de la resolución, los abogados de los imputados cuestionaron la suficiencia de las pruebas sobre la participación de algunos acusados. Ercolini desestimó esos planteos y sostuvo que las medidas de investigación permitieron resolver las situaciones procesales junto con las instancias revisoras. Sobre las diferencias en la redacción de las acusaciones, explicó que intervinieron distintos juzgados, fiscales y querellas a lo largo del expediente, aunque descartó que esas variaciones afectaran las garantías de los involucrados.

La próxima audiencia estará centrada en los requerimientos acusatorios de la Fiscalía y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante. La exposición permitirá precisar qué hechos atribuyen las partes a cada imputado y cuáles son los elementos que respaldan sus acusaciones.

La investigación de Hotesur examina una presunta maniobra de lavado de activos a través de la actividad hotelera de la familia Kirchner. La hipótesis de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques sostiene que parte de los fondos que ingresaron a ese circuito provenía de contratos de obra pública vial adjudicados en Santa Cruz a empresas de Báez. También está bajo análisis la intervención de Valle Mitre, firma vinculada al empresario que tuvo relación con la administración de los hoteles.

El tribunal está integrado por los jueces José Michilini, Adriana Pallioti y Fernando Machado Pelloni. Tras la lectura de los requerimientos, el proceso deberá avanzar sobre las pruebas y las responsabilidades que la Fiscalía y la querella atribuyen a cada uno de los acusados.