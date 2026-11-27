En septiembre de 1974, Jorge Born y su hermano Juan fueron secuestrados por Montoneros. La organización armada obtuvo un rescate de 60 millones de dólares, una cifra récord para la época.

Durante su cautiverio, Jorge participó de las negociaciones con su propio padre para conseguir su liberación. Juan recuperó la libertad después de seis meses, mientras que Jorge permaneció secuestrado durante nueve meses. Tras aquel episodio, la familia se radicó en San Pablo, Brasil.

Años después, el empresario estableció una relación con Rodolfo Galimberti, uno de los dirigentes de Montoneros involucrados en el secuestro. Según explicó Born, ese acercamiento le permitió recuperar parte del dinero desembolsado por su familia.

El vínculo derivó en una sociedad comercial: junto con Galimberti y Jorge "Corcho" Rodríguez, fundó la empresa Hard Communication.

En 1989, Born acercó a Menem el denominado "Plan BB", con el que el mandatario inició su gestión económica al frente del Gobierno nacional.

El acuerdo permitió la llegada de dos ejecutivos de Bunge y Born al Ministerio de Economía: Miguel Ángel Roig, quien falleció pocos días después de asumir, y Néstor Rapanelli, su sucesor. Sin embargo, el programa no consiguió estabilizar la economía.

Tras el fracaso de la iniciativa, Born fue desplazado de la conducción del grupo empresarial. Su sucesor, Octavio Caraballo, encabezó una reestructuración que derivó en el apartamiento de la familia Born y la continuidad de la compañía bajo el nombre Bunge.