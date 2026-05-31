León XIV pone el foco en la IA y revive el debate sobre el futuro humano

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Aunque habló desde otro contexto, el mensaje apuntó al mismo problema de fondo: una sociedad cada vez más conectada digitalmente, pero cada vez más distante en términos humanos.

La encíclica sostiene que la inteligencia artificial puede ofrecer enormes beneficios en áreas como la salud, la educación o la administración pública, pero advierte que jamás podrá reemplazar valores esenciales como la empatía, la sensibilidad o la capacidad de comprender el sufrimiento ajeno.

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En paralelo, García Cuerva alertó sobre una convivencia marcada por la confrontación permanente, una realidad que muchas veces encuentra amplificación en las redes sociales y en sistemas digitales diseñados para potenciar el conflicto y las reacciones emocionales.

El debate que plantea León XIV va más allá de la tecnología. La pregunta central es qué lugar ocupará la persona humana en una época donde las decisiones, la información y hasta las relaciones sociales están cada vez más atravesadas por sistemas automatizados.

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Tanto el Papa como el arzobispo coinciden en una idea: el desafío no pasa sólo por regular la inteligencia artificial, sino por evitar que el avance tecnológico termine debilitando aquello que hace posible la vida en comunidad. En un mundo dominado por algoritmos, ambos reclaman algo tan simple como complejo: preservar la dignidad humana, el diálogo y el respeto por el otro.