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León XIV pone el foco en la IA y revive el debate sobre el futuro humano

La nueva encíclica del Papa sobre inteligencia artificial y el mensaje del arzobispo de Buenos Aires durante el Tedeum coinciden en una preocupación central: el deterioro de los vínculos humanos en una sociedad cada vez más polarizada y digitalizada.

La irrupción de la inteligencia artificial ya no es sólo una discusión tecnológica. El tema llegó de lleno al debate ético, político y social de la mano de León XIV, quien publicó Magnifica Humanitas, la primera encíclica dedicada exclusivamente al impacto de estas herramientas en la vida moderna.

El documento plantea una advertencia clara: la inteligencia artificial no es neutral. Detrás de cada algoritmo existen intereses, decisiones y visiones sobre cómo debe organizarse la sociedad. Para el pontífice, el riesgo está en que el avance tecnológico quede concentrado en pocas manos y termine condicionando aspectos esenciales de la vida cotidiana.

La preocupación del Vaticano encuentra un eco inesperado en Argentina. Durante el Tedeum del 25 de Mayo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, llamó a frenar la escalada de agresividad, el desprecio por quien piensa distinto y la creciente dificultad para dialogar.

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Aunque habló desde otro contexto, el mensaje apuntó al mismo problema de fondo: una sociedad cada vez más conectada digitalmente, pero cada vez más distante en términos humanos.

La encíclica sostiene que la inteligencia artificial puede ofrecer enormes beneficios en áreas como la salud, la educación o la administración pública, pero advierte que jamás podrá reemplazar valores esenciales como la empatía, la sensibilidad o la capacidad de comprender el sufrimiento ajeno.

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En paralelo, García Cuerva alertó sobre una convivencia marcada por la confrontación permanente, una realidad que muchas veces encuentra amplificación en las redes sociales y en sistemas digitales diseñados para potenciar el conflicto y las reacciones emocionales.

El debate que plantea León XIV va más allá de la tecnología. La pregunta central es qué lugar ocupará la persona humana en una época donde las decisiones, la información y hasta las relaciones sociales están cada vez más atravesadas por sistemas automatizados.

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Tanto el Papa como el arzobispo coinciden en una idea: el desafío no pasa sólo por regular la inteligencia artificial, sino por evitar que el avance tecnológico termine debilitando aquello que hace posible la vida en comunidad. En un mundo dominado por algoritmos, ambos reclaman algo tan simple como complejo: preservar la dignidad humana, el diálogo y el respeto por el otro.

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