Incendio trágico: Aveiro sigue internada y su familia pide ayuda

Danisa, la joven madre de 24 años, había llegado desde Mendoza hace cinco años buscando oportunidades. Se instaló con su pareja y sus hijos en viviendas improvisadas, sin acceso regular a electricidad ni servicios básicos. Para sostener a su familia elaboraba dulces caseros que vendía en negocios del barrio, mientras dependía de la ayuda de vecinos para sobrellevar la falta de recursos.

La situación se agravó cuando su pareja quedó detenido en diciembre pasado por portación ilegal de armas y luego fue investigado en un expediente más amplio sobre el ingreso de drogas al Penal de Chimbas.

El giro judicial y la exposición

La investigación federal contra la organización narco derivó en allanamientos recientes en la casa de La Chimbera, donde vivía la mujer con sus hijos. Los procedimientos incluyeron el secuestro de pertenencias y dejaron en evidencia el rol que habría tenido como presunto nexo externo de la banda.

Esa imputación significó también que la joven quedara bajo arresto domiciliario, lo que la obligaba a permanecer en la misma vivienda precaria en la que se desató el incendio fatal.

El día de la tragedia

En la madrugada del martes, con la electricidad cortada, la familia utilizaba velas para iluminarse. Según testigos, la madre se habría quedado dormida mientras amamantaba al bebé y fue la propia niña quien la despertó al advertirle que algo se incendiaba. El fuego se expandió con rapidez, sin dar margen a la evacuación.

La madre alcanzó a sacar al pequeño, pero no pudo regresar por su hija mayor, que quedó atrapada en medio de las llamas. La tragedia fue inmediata y la noticia se expandió por toda la comunidad.

Después del fuego: rumores y sospechas

La cercanía del incendio con su imputación judicial alimentó especulaciones. En el barrio comenzó a circular la versión de un ajuste de cuentas ligado a la red narco, aunque la familia desmintió esa hipótesis y pidió no sumar más dolor a la pérdida.

La Justicia, sin embargo, no descartó ninguna línea de investigación y espera los resultados de los peritajes de Bomberos para determinar si el siniestro fue accidental o provocado.

La reacción de la comunidad

Los vecinos describieron a la mujer como una madre dedicada, golpeada por la situación económica y por la detención de su pareja. Fueron ellos quienes la ayudaron en los últimos meses con alimentos, ropa y acompañamiento, al mismo tiempo que daban testimonio de la vulnerabilidad en la que vivía la familia.

El incendio no solo dejó una pérdida irreparable, sino que también expuso las condiciones de vida de muchas familias que, sin acceso a servicios básicos, dependen de velas o braseros para sobrevivir.

El presente y lo que viene

Mientras la niña es despedida con profundo pesar, el bebé permanece en buen estado de salud tras ser atendido en el Hospital Rawson. La madre continúa internada en estado crítico en el Hospital Marcial Quiroga, bajo asistencia respiratoria.

La investigación judicial sigue su curso. Los peritajes determinarán si el fuego fue accidental o si hubo un factor externo vinculado a su imputación en la causa de narcotráfico. En paralelo, la comunidad de 25 de Mayo reclama respuestas y acompañamiento, consciente de que el drama trasciende a una familia y desnuda la fragilidad de muchas otras en situación similar.

El pedido de ayuda de la familia

La tragedia no solo expuso la precariedad en la que vivía la familia, sino también la falta de recursos para afrontar las consecuencias. El incendio consumió por completo la vivienda, que fue declarada inhabitable y con riesgo de derrumbe.

En medio del dolor, la hermana de Danisa publicó un pedido desesperado en redes sociales:

“Hago un llamado a la solidaridad. A mi hermana se le incendió la casa con una vela, ya que no tenía luz. El incendio se cobró la vida de mi sobrina de apenas 7 años. Necesitamos costear el servicio fúnebre y el traslado. Dejo mi alias: meli.giuli.29 a nombre de Aveiro Abigail Melina. Cualquier ayuda es bienvenida. Pido cadena de oración por su recuperación, ya que está en estado reservado y tiene un bebé que aún la necesita”.

El pedido busca reunir fondos para cubrir los gastos del sepelio y el traslado del cuerpo de la pequeña a Mendoza, además de acompañar la recuperación de Danisa, quien lucha por su vida.