Cuánto aumentaron los precios en Cuyo en agosto y qué pasó con los alimentos

Los alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los gastos centrales de los hogares, tuvieron un incremento del 1,9%. Dentro de ese rubro, las frutas fueron las que más aumentaron, con una suba del 13,8%, mientras que verduras, tubérculos y legumbres treparon 5,5%.

En el otro extremo, algunos rubros tuvieron aumentos mucho más moderados. Equipamiento y mantenimiento del hogar subió 0,4%, mientras que prendas de vestir y materiales registró una variación del 0,3%. Recreación y cultura, en tanto, no tuvo cambios durante agosto.

Cuyo y el resto del país

El comportamiento regional fue similar al nacional en el dato mensual, aunque el acumulado mostró una diferencia: Cuyo llegó al 20,5% en ocho meses contra el 21,3% nacional. En agosto, además, los precios estacionales aumentaron 2% en la región, mientras que la inflación núcleo —que excluye los componentes más volátiles— avanzó 1,6%.

Los datos muestran que, detrás del 1,7% general, hubo fuertes diferencias según el producto. Para los hogares cuyanos, los mayores movimientos del mes estuvieron concentrados principalmente en calzado, educación y algunos alimentos frescos.