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Cuánto aumentaron los precios en Cuyo en agosto y qué pasó con los alimentos

La región que integran San Juan, Mendoza y San Luis registró en agosto la misma inflación que el promedio nacional. En ocho meses acumuló 20,5%, por debajo del 21,3% del país.

La inflación de Cuyo fue del 1,7% durante agosto, el mismo porcentaje registrado a nivel nacional, según el informe difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La medición comprende a San Juan, Mendoza y San Luis.

Con este resultado, la región acumuló una suba de 20,5% en los primeros ocho meses de 2026, por debajo del 21,3% registrado en el promedio del país. En la comparación interanual, los precios cuyanos aumentaron 33,4%.

Entre los rubros que más aumentaron durante agosto se destacó calzado, con una suba del 5,3%, seguido por educación, que avanzó 4,3%.

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Los alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los gastos centrales de los hogares, tuvieron un incremento del 1,9%. Dentro de ese rubro, las frutas fueron las que más aumentaron, con una suba del 13,8%, mientras que verduras, tubérculos y legumbres treparon 5,5%.

En el otro extremo, algunos rubros tuvieron aumentos mucho más moderados. Equipamiento y mantenimiento del hogar subió 0,4%, mientras que prendas de vestir y materiales registró una variación del 0,3%. Recreación y cultura, en tanto, no tuvo cambios durante agosto.

Cuyo y el resto del país

El comportamiento regional fue similar al nacional en el dato mensual, aunque el acumulado mostró una diferencia: Cuyo llegó al 20,5% en ocho meses contra el 21,3% nacional. En agosto, además, los precios estacionales aumentaron 2% en la región, mientras que la inflación núcleo —que excluye los componentes más volátiles— avanzó 1,6%.

Los datos muestran que, detrás del 1,7% general, hubo fuertes diferencias según el producto. Para los hogares cuyanos, los mayores movimientos del mes estuvieron concentrados principalmente en calzado, educación y algunos alimentos frescos.

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