Guerra, crisis y combustibles: cómo pega el alza del crudo

En este escenario, Argentina presenta una particularidad frente a otros países emergentes. El desarrollo energético de los últimos años, con eje en Vaca Muerta, permite que el país tenga un mayor grado de autoabastecimiento e incluso capacidad exportadora.

Esto modifica parcialmente el impacto del shock externo: el aumento del petróleo no solo implica mayores costos, sino también la posibilidad de mayores ingresos por exportaciones.

Sin embargo, ese “blindaje” no es total. La suba del crudo ya se trasladó a los combustibles, con incrementos superiores al 20% en marzo, lo que repercute directamente en el índice de precios. A esto se suma el encarecimiento de la logística, que impacta en toda la cadena productiva.

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Inflación, dólar y presión externa

Aunque algunas variables macroeconómicas se mantienen relativamente estables —como el tipo de cambio y las reservas—, el aumento del petróleo introduce una presión adicional sobre la inflación, que ya venía en niveles elevados.

El efecto es doble: por un lado, encarece los costos internos; por otro, refuerza tensiones globales como la suba del dólar y condiciones financieras más exigentes, lo que complica el acceso al crédito para países emergentes.

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Un escenario abierto y en evolución

El contexto internacional sigue marcado por la incertidumbre. La posibilidad de interrupciones en puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz mantiene en alerta a los mercados y sostiene los precios energéticos en niveles elevados.

En ese marco, aunque Argentina logra amortiguar parte del impacto gracias a su perfil energético, la suba del petróleo ya se traduce en presión sobre los combustibles y, en consecuencia, sobre la inflación. Un factor que, con el correr de los meses, podría profundizar su efecto en la economía cotidiana.