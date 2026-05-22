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Mañana de camperas pesadas: el termómetro marcó 2.4°C y se esperan heladas

En el cierre de la semana laboral, la provincia registró temperaturas bajo cero en zonas rurales y una alta humedad.

San Juan transita una de las semanas más frías en lo que va del año y este viernes 22 de mayo no fue la excepción. Con un amanecer gélido que obligó a los sanjuaninos a salir con abrigo reforzado, el termómetro marcó 2.4°C a las 6 de la mañana, según los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzó con una humedad elevada del 87% y un leve viento del sector sudeste a 2 km/h, condiciones que favorecieron la sensación de frío penetrante. A pesar de que la mínima oficial pronosticada es de 2°C, la temperatura real se mantuvo muy cerca de ese límite durante las primeras horas del día, con visibilidad óptima de 15 kilómetros.

Tras la salida del sol a las 08:19, se prevé que el cielo se mantenga completamente despejado, lo que permitirá un paulatino ascenso térmico. Para la tarde, el pronóstico anticipa una temperatura máxima de 17°C, brindando un respiro antes de que el sol se oculte a las 18:42 y el frío vuelva a sentirse con fuerza.

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Para el fin de semana, los informes oficiales indican que las condiciones de estabilidad continuarán, manteniendo la tendencia de mañanas muy frías y tardes templadas, típicas de la antesala del invierno en la región cuyana.

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