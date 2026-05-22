San Juan transita una de las semanas más frías en lo que va del año y este viernes 22 de mayo no fue la excepción. Con un amanecer gélido que obligó a los sanjuaninos a salir con abrigo reforzado, el termómetro marcó 2.4°C a las 6 de la mañana, según los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Mañana de camperas pesadas: el termómetro marcó 2.4°C y se esperan heladas
En el cierre de la semana laboral, la provincia registró temperaturas bajo cero en zonas rurales y una alta humedad.