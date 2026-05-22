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La definición del Apertura promete drama, cuentas y cruces decisivos

La última fecha del Apertura pondrá en juego los dos cupos restantes para cuartos de final y posiciones clave pensando en los playoffs.

La fase regular del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol llegará este fin de semana a su punto más caliente. La última fecha no solo terminará de definir a los ocho clasificados a cuartos de final, sino también el ordenamiento de posiciones para afrontar los cruces eliminatorios con ventaja deportiva y localía.

Con Desamparados, Colón, Minero, Unión, San Lorenzo y 9 de Julio ya instalados en la próxima ronda, toda la atención estará centrada en la pelea por los dos boletos restantes.

Actualmente, quienes ocupan esos lugares son Alianza, séptimo con 27 puntos, y López Peláez, octavo con 25. El dato que transforma la definición en una verdadera final es que ambos equipos se enfrentarán cara a cara en Alto de Sierra, en el partido más atractivo de la jornada.

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El encuentro será arbitrado por Cristian Neira y podría dejar a uno clasificado y al otro fuera de competencia.

A la expectativa estará Peñarol. El Bohemio también suma 25 unidades y necesita derrotar a Rivadavia para mantener chances de clasificación. Además, deberá esperar un resultado favorable en el duelo entre Alianza y López Peláez para intentar meterse entre los ocho mejores del campeonato.

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En la parte alta de la tabla, Desamparados buscará cerrar la fase regular como líder cuando reciba a Unión en el Serpentario. El Víbora tiene prácticamente asegurado el primer puesto y solo una combinación improbable de resultados podría quitarle esa condición.

Colón, uno de sus principales perseguidores, enfrentará a Trinidad, mientras que Minero será local ante Atenas en El Médano.

La programación del sábado también incluirá otros cruces importantes: Carpintería recibirá a 9 de Julio, San Lorenzo visitará a Sportivo Sarmiento en Zonda y Villa Ibañez enfrentará a Juventud Zondina en Ullúm.

La fecha se completará el domingo con el partido entre Defensores de Argentinos y Marquesado, que se disputará en cancha de Peñarol.

Todos los encuentros comenzarán a las 16 y marcarán el inicio de la etapa más decisiva del campeonato.

Además de asegurar el pase a cuartos, terminar en los primeros puestos tendrá un valor extra. El líder contará con ventaja deportiva y localía durante todos los playoffs, mientras que quienes finalicen entre el segundo y cuarto lugar también podrán definir como locales en cuartos y semifinales. La final, en tanto, se jugará a partido único y en estadio neutral.

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