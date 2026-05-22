La definición del Apertura promete drama, cuentas y cruces decisivos

El encuentro será arbitrado por Cristian Neira y podría dejar a uno clasificado y al otro fuera de competencia.

A la expectativa estará Peñarol. El Bohemio también suma 25 unidades y necesita derrotar a Rivadavia para mantener chances de clasificación. Además, deberá esperar un resultado favorable en el duelo entre Alianza y López Peláez para intentar meterse entre los ocho mejores del campeonato.

image

En la parte alta de la tabla, Desamparados buscará cerrar la fase regular como líder cuando reciba a Unión en el Serpentario. El Víbora tiene prácticamente asegurado el primer puesto y solo una combinación improbable de resultados podría quitarle esa condición.

Colón, uno de sus principales perseguidores, enfrentará a Trinidad, mientras que Minero será local ante Atenas en El Médano.

La programación del sábado también incluirá otros cruces importantes: Carpintería recibirá a 9 de Julio, San Lorenzo visitará a Sportivo Sarmiento en Zonda y Villa Ibañez enfrentará a Juventud Zondina en Ullúm.

La fecha se completará el domingo con el partido entre Defensores de Argentinos y Marquesado, que se disputará en cancha de Peñarol.

Todos los encuentros comenzarán a las 16 y marcarán el inicio de la etapa más decisiva del campeonato.

Además de asegurar el pase a cuartos, terminar en los primeros puestos tendrá un valor extra. El líder contará con ventaja deportiva y localía durante todos los playoffs, mientras que quienes finalicen entre el segundo y cuarto lugar también podrán definir como locales en cuartos y semifinales. La final, en tanto, se jugará a partido único y en estadio neutral.