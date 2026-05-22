Rosmery Maturana defendió a Milei: "No hay nada de malo, una conversación de confidentes"

Embed - El Nacional De Matanza on Instagram: " NUEVO CAPÍTULO DEL ESCÁNDALO: ROSEMARY ASEGURÓ QUE LOS AUDIOS ATRIBUIDOS A MILEI “SON REALES, PERO VIEJOS” En declaraciones recientes, Rosemary Maturana sostuvo que los audios viralizados corresponderían a conversaciones antiguas. Además, en medio de la polémica, le dedicó su nuevo tema musical llamado “El Paquetón”, sumando un nuevo capítulo a una historia que sigue generando repercusiones en redes y en el ámbito político. Mientras tanto, continúan las repercusiones y el debate alrededor de la autenticidad y difusión del material. #Milei #Rosmary #PolíticaArgentina #ElPaquetón #Actualidad ElNacionalDeMatanza" View this post on Instagram

“Este es un carpetazo que le están dando a él. No hay nada de malo en los audios. Era una conversación de confidentes”, afirmó Maturana, quien además aseguró que conoce a Milei desde hace varios años.

La mujer también reveló que esta semana lanzó una canción titulada “El paquetón”, inspirada justamente en el apodo con el que llamaba al Presidente en la intimidad.

“Yo tengo cuatro años de charlas con él. Están recortando pedacitos y me están echando la culpa a mí”, expresó. Además, defendió la personalidad de Milei y cuestionó el contenido difundido en redes: “Javier era una persona súper tierna, respetuosa. Están haciendo recortes muy agresivos y no es verdad eso”.

Maturana aseguró que dejó de hablar con el mandatario hace aproximadamente un año, aunque insistió en que mantiene afecto y respeto hacia él. “Javi, confiá en mí, sabés que te quiero un montón”, dijo durante el cierre de la entrevista.

La relación entre ambos se remonta a la pandemia, cuando se habrían conocido en un bar del barrio porteño de Once. Según contó la propia asesora, colaboró con Milei durante la campaña presidencial en cuestiones vinculadas a imagen personal y estilo.

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“Yo le cambié el look de las corbatas, la campera. Pero fue algo particular, nunca trabajé formalmente para La Libertad Avanza”, explicó.

La viralización de los audios también abrió un debate político y judicial por el manejo de conversaciones privadas del Presidente y la posible vulneración de cuestiones vinculadas a seguridad presidencial.