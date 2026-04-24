La Justicia ordenó ejecutar los bienes de CFK y sus hijos por la causa Vialidad

La estrategia de las defensas y su rechazo

Las defensas de los condenados buscaron limitar el alcance del decomiso, cuestionando la inclusión de bienes sin lo que denominaron "trazabilidad directa" con el delito. Cristina Kirchner, en particular, intentó poner a resguardo dos inmuebles y 10 departamentos ubicados en Río Gallegos, además de una serie de terrenos en Lago Argentino, también en Santa Cruz. Se trata de propiedades que fueron cedidas a sus hijos y que no forman parte del proceso judicial.

Sin embargo, esta estrategia quedó rechazada por los votos de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes se alinearon con el dictamen del fiscal Mario Villar. Hornos enfatizó que el decomiso no puede quedar en una "declaración abstracta", sino que debe traducirse en una "recuperación real y efectiva" de los activos provenientes del delito.

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"La pena sólo adquiere plena eficacia institucional si se traduce también en la neutralización concreta del beneficio económico obtenido mediante el delito", sostuvo el magistrado Hornos. Su colega Barroetaveña adhirió completamente a este razonamiento.

La medida aprobada por la mayoría de la Sala IV también alcanza bienes del empresario Lázaro Báez, quien fue identificado como principal beneficiario del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. El decomiso se extiende asimismo a su empresa insignia, Austral, así como a otras firmas satélites vinculadas a sus negocios.

El plazo vencido y el debate sobre la naturaleza del decomiso

El plazo para que los condenados respondieran en conjunto y de "forma solidaria" por el monto actualizado que dispuso el Tribunal Oral Federal N° 2 venció el 13 de agosto del año pasado. Sin embargo, las partes presentaron recursos de apelación que dejaron el decomiso empantanado hasta la resolución de hoy.

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El contexto judicial de Cristina Kirchner

La causa ya había terminado con una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Ese fallo sigue siendo uno de los expedientes más pesados del frente judicial de la exmandataria.

Actualmente, Cristina Kirchner cumple la pena bajo prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución. Ahora, el nuevo paso de Casación vuelve a poner el foco en la dimensión patrimonial del caso y en la recuperación de activos vinculados a la maniobra investigada.

El fallo no reabre la discusión sobre la responsabilidad penal, pero sí acelera una consecuencia concreta de la condena: la ejecución del decomiso para intentar resarcir económicamente al Estado por el daño fijado en el expediente.