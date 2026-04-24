Se postergó la reunión de la mesa política del Gobierno para el lunes

El Gobierno está buscando los votos para aprobar sus iniciativas, algo que todavía no tienen asegurado, por eso la reunión de la mesa política.

Los cuestionamientos por la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de parte de fuerzas aliadas en el Parlamento como el PRO y el MID, hacen peligrar las intenciones del Gobierno en el Congreso.

El funcionario es uno de los integrantes de esta mesa política que desde el escándalo que protagonizó, a raíz de sus viajes privados, sumó varios encuentros para mostrar actividad. Y correr el foco de la agenda pública, supedita a la situación judicial del ministro coordinador.__IP__

En el último encuentro de la mesa política estuvieron presentes el ministro del Interior, Diego Santilli; pero además de la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; Karina Milei, presidenta del partido, y Santiago Caputo, asesor presidencial, y Adorni también fueron de la partida.