Una familia sufrió un robo millonario: se llevaron 11.500 dólares y joyas

El robo se perpetró entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en la propiedad ubicada en calle Ramón y Cajal, cerca de avenida Libertador. La víctima, identificada por sus iniciales M.D., relató que al regresar a su hogar alrededor de la 1 de la mañana, tras haber salido cerca de las 20 con su familia, encontró la casa totalmente desordenada.

Los delincuentes ingresaron saltando el cierre perimetral y forzando una ventana que da al fondo de la vivienda. Sustrajeron 10.000 dólares guardados en una mochila, otros 1.200 dólares de un mueble de la habitación y varias joyas y pertenencias personales.