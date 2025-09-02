"
Una familia sufrió un robo millonario: se llevaron 11.500 dólares y joyas

Una vivienda de Capital fue víctima de un robo durante el fin de semana, donde delincuentes se alzaron con más de 11.000 dólares, joyas y otras pertenencias, en un hecho que quedó a cargo de la Comisaría 4ª y la UFI Delitos contra la Propiedad.

Una vivienda de Capital fue víctima de un robo millonario durante el fin de semana, en un hecho que afectó a una mujer de 79 años y a su familia. Según fuentes policiales, los delincuentes se llevaron 11.500 dólares, joyas, documentación y prendas de vestir.

El robo se perpetró entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en la propiedad ubicada en calle Ramón y Cajal, cerca de avenida Libertador. La víctima, identificada por sus iniciales M.D., relató que al regresar a su hogar alrededor de la 1 de la mañana, tras haber salido cerca de las 20 con su familia, encontró la casa totalmente desordenada.

Los delincuentes ingresaron saltando el cierre perimetral y forzando una ventana que da al fondo de la vivienda. Sustrajeron 10.000 dólares guardados en una mochila, otros 1.200 dólares de un mueble de la habitación y varias joyas y pertenencias personales.

La modalidad utilizada es conocida en el ámbito policial como “escruche”, que consiste en aprovechar la ausencia de los moradores para cometer el ilícito.

El caso quedó a cargo de la Comisaría 4ª y la UFI Delitos contra la Propiedad, que ya ordenó revisar cámaras de seguridad de la zona y buscar testigos que puedan aportar datos para dar con los responsables.

