Una familia sufrió un robo millonario: se llevaron 11.500 dólares y joyas

Una vivienda de Capital fue víctima de un robo millonario durante el fin de semana, en un hecho que afectó a una mujer de 79 años y a su familia. Según fuentes policiales, los delincuentes se llevaron 11.500 dólares, joyas, documentación y prendas de vestir.
