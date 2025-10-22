La investigación por presunto lavado de dinero contra el diputado José Luis Espert cobró un nuevo impulso con allanamientos en Pergamino, ciudad natal del excandidato libertario. La Fiscalía Federal de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez, ordenó operativos en un estudio contable vinculado al economista, donde se cree que tendría su domicilio fiscal, en el marco de la causa por el pago de US$200.000 que Espert habría recibido de "Fred" Machado, empresario acusado de narcotráfico.
Espert, acusado de lavado de dinero: allanamientos por vínculos con Fred Machado
Se investiga el pago de US$200.000 y el uso de bienes de Machado, acusado de narcotráfico. Espert ya renunció a su candidatura y pidió licencia.