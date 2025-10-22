Espert, acusado de lavado de dinero: allanamientos por vínculos con Fred Machado

Estos operativos son una continuación del allanamiento en la casa de Espert en San Isidro, realizado el pasado 9 de octubre. La investigación se centra en los vínculos entre el diputado y Machado, quien enfrenta un pedido de extradición a Estados Unidos.

El estudio contable allanado, ubicado en Merced al 1200, pertenece a Fernando Escobar, amigo del diputado. Testigos citados por eldiarioar indicaron que en el oficio de la fiscalía se buscaba "información relacionada a Fred Machado". Los efectivos de Gendarmería, a cargo del operativo, se encontraron con un cartel de "hoy cerrado" en la puerta del estudio.