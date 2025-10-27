Entre la calma y la cautela: el arte de postergar los cambios

La demora en los cambios no es improvisación: es estrategia. Mantener a los ministros actuales —aunque algunos ya estaban con un pie afuera— es una forma de consolidar autoridad. La política no se mueve solo con decisiones, también con esperas. Y esta vez, la espera juega a favor de quien administra el poder.

Las piezas en juego

La sucesión en Seguridad tiene nombre propio: Alejandra Monteoliva, actual número dos del ministerio. Una funcionaria técnica, de bajo perfil, pero de absoluta confianza para quien deja el cargo. Su llegada no es un ascenso, sino una continuidad garantizada, casi un pacto entre leales.

En Justicia, otro movimiento quedó congelado. Mariano Cúneo Libarona, que ya había deslizado su salida, seguirá en el cargo. La decisión sorprende por lo simbólica: sostenerlo implica también sostener la imagen de un Gobierno que no se desarma ni siquiera en tiempos de revisión interna. La idea es clara: el poder no se debilita corrigiendo, sino esperando el momento justo para hacerlo.

El viceministro Sebastián Amerio —pieza clave y operador silencioso— seguirá siendo el hombre fuerte detrás del escritorio. En este esquema, la exposición no siempre es sinónimo de influencia. Y Amerio lo sabe.

Lo que aún no se mueve

Mientras tanto, Cancillería y Defensa siguen en observación. Con la renuncia de Gerardo Werthein ya aceptada, el lugar será ocupado por Pablo Quirno, un economista que combina perfil técnico con confianza presidencial. En Defensa, la charla pendiente con Luis Petri se estira, como todo lo que se define en los tiempos del poder: sin prisa y sin ruido.

La Jefatura de Gabinete es otra incógnita. El rol de Guillermo Francos se fortalece con cada gesto público, pero nadie en su entorno se anima a darlo por confirmado. Los movimientos futuros podrían redefinir su posición, aunque por ahora, todo se sostiene en una delgada línea de lealtades y equilibrios. Y, sobre todo, de tiempos.

El reloj político

La política argentina siempre fue una coreografía entre la urgencia y la espera. Esta vez, la calma parece parte del plan. Lo que antes fue ansiedad por anunciar, ahora es cálculo por retener. El poder aprendió que a veces conviene dejar que los rumores se desgasten solos, mientras las decisiones maduran.

Porque los cambios no siempre se anuncian cuando se piensan, sino cuando conviene. Y en este momento, nada conviene más que esperar.

Por Gabriel Rotter.