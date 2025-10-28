Convenio Mujeres + Mineras: cómo participar del programa

Participaron de la firma del convenio marco del programa y del acta de implementación: Juan Pablo Perea Fontivero, ministro de Minería; Gustavo Fernández, ministro de Producción, Trabajo e Innovación; Manuel Rodríguez, director de la Agencia Calidad San Juan. A su vez también acompañaron, Alejandro Martin, secretario de Industria, Comercio y Servicios; Rocío Cárdenas, directora de Industria y Comercio y Leandro Bazán, director de Despacho Legal Minero.

Cómo participar del programa

Mujeres + Mineras se enmarca en el programa Mujeres + 2025, implementado desde el Ministerio de Producción, con foco en el desarrollo de mujeres emprendedoras. En el caso de la nueva línea, está especialmente diseñada para atender las necesidades de emprendedoras que forman parte de comunidades vinculadas a la actividad minera.

Las emprendedoras seleccionadas podrán acceder a créditos de hasta 2 millones de pesos, según su situación registral. Además, recibirán acompañamiento de tutores, capacitadores y mentoras con experiencia empresarial, quienes las guiarán en la definición de objetivos, planes de trabajo y estrategias de crecimiento.

El programa contempla dos etapas: inscripción y solicitud de crédito. Las interesadas deberán presentar la documentación correspondiente en la Dirección de Industria y Comercio, ubicada en Av. Libertador San Martín 750 Oeste, 4° piso, núcleo 6 ó por el link: https://forms.gle/eTK4h6XLwGnc9AXYA

Podrán realizar consultas a través del correo [email protected] o por WhatsApp al 2643239939

Entre los gastos financiables se incluyen la adquisición de maquinaria, equipamiento, servicios profesionales, capital de trabajo y otros insumos necesarios para la ejecución de los proyectos. La devolución de los créditos se realizará en cuotas mensuales, con un plazo máximo de 15 meses, incluyendo un período de gracia de hasta tres meses.

La evaluación de los proyectos estará a cargo de una comisión integrada por representantes del Ministerio de Minería, el Ministerio de Producción y la Agencia Calidad San Juan. Cada proyecto será supervisado durante su ejecución y deberá rendir cuentas mediante la presentación de verificables, facturas y documentación respaldatoria.

Con esta iniciativa, San Juan reafirma su compromiso con el desarrollo territorial, la inclusión productiva y el fortalecimiento del rol de la mujer en la cadena de valor minera.