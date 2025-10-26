La alianza Cornejo-Milei se impuso en Mendoza y Petri vuelve al Congreso
En Mendoza el resultado de las elecciones 2025 dio como amplio ganador a la alianza La Libertad Avanza+Cambia Mendoza. Cómo le fue al peronismo
La alianza entre Alfredo Cornejo y Javier Milei dio sus frutos en Mendoza, donde La Libertad Avanza+Cambia Mendoza obtuvo un triunfo contundente, según los primeros resultados de las elecciones 2025.
Los principales dirigentes del nuevo frente electoral fueron llegando al búnker en el Sheraton, de la Ciudad de Mendoza, pasadas las 19. Ese hotel fue el mismo en el que se hospedó el presidente Milei durante su última visita a la provincia.
La página para conocer los resultados de las elecciones 2025, tanto en Mendoza como en el resto del país, es: https://resultados.elecciones.gob.ar. Los números se dieron a conocer provincia por provincia, según dispuso la Junta Electoral Nacional.
La fuerza de Javier Milei dio el batacazo en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, San Luis, CABA y Santa Fe, entre otras. La victoria de la alianza Cornejo-Milei se da en Mendoza tanto en las elecciones nacionales como en las provinciales, con una diferencia general que ronda los 25 puntos respecto de Fuerza Justicialista.
En la provincia, votó más del 72% del padrón electoral.
Gracias a estos resultados, el candidato principal del oficialismo, Luis Petri, se asegura su vuelta al Congreso de la Nación como diputado nacional. Pamela Verasay y Álvaro Martínez, que dejaban su banca, consiguieron cuatro años más de mandato.
Por su parte, el frente peronista, en el que Emir Félix encabezó la lista nacional, supera los 25 puntos, según los primeros resultados de las elecciones 2025. Con ese porcentaje, el sanrafaelino también se asegura un lugar en la Cámara de Diputados.
La expectativa está puesta en quién será el quinto diputado nacional por Mendoza, lo que podría definirse por pocos votos. Los que están a la espera de esos resultados son María Metral Asensio, por LLA+Cambia Mendoza, y Marisa Uceda, por el peronismo.