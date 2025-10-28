"
El EPRE increpó a las distribuidoras por cortar la luz los viernes

El EPRE informó que no autoriza a las distribuidoras a cortar el servicio por falta de pago los viernes o vísperas de feriado, dejando a familias sin luz por varios días.

El EPRE emitió un comunicado informando sobre una medida regulatoria en la que no autoriza a las distribuidoras a suspender el servicio de energía eléctrica por falta de pago los días viernes o vísperas de feriado. Esta acción que remarcó el ente, es debido a que puede dejar sin luz durante varios días a los usuarios debido a que no ingresan los pagos o que recién se realice la restitución del servicio luego del fin de semana.

El comunicado del EPRE:

"Se tomó conocimiento de situaciones en las que, al realizar suspensiones por mora en el pago de las facturas, en días viernes o vísperas de feriado, las personas usuarias afectadas tenían dificultades de regularizar su deuda y solicitar la restitución del servicio, con riesgo de que el suministro se rehabilitara solo después del fin de semana o feriado.

Esta situación resulta especialmente crítica en departamentos alejados. Allí, la cobertura limitada de servicios de telefonía e internet, dificulta aún más el uso de los canales de pago y la comunicación con la empresa, impidiendo resolver la situación de deuda durante días no hábiles.

El E.P.R.E. recuerda a todas las personas usuarias la importancia de conocer sus derechos, para poder ejercerlos.

En caso de consultas o dudas quedan vigentes nuestras vías de comunicación.

Para consultas o reclamos, contáctese con el E.P.R.E.:

WhatsApp: 2645677184

Email: [email protected]

Línea gratuita: 0800-333-6666

Para consultas o reclamos las 24 horas:

Guardia Naturgy San Juan S.A: 0800-666-3637 o 4290333

Guardia D.E.C.S.A: 4255832 - 4255831 - 4961784"

