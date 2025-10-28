El EPRE increpó a las distribuidoras por cortar la luz los viernes

Esta situación resulta especialmente crítica en departamentos alejados. Allí, la cobertura limitada de servicios de telefonía e internet, dificulta aún más el uso de los canales de pago y la comunicación con la empresa, impidiendo resolver la situación de deuda durante días no hábiles.

El E.P.R.E. recuerda a todas las personas usuarias la importancia de conocer sus derechos, para poder ejercerlos.

En caso de consultas o dudas quedan vigentes nuestras vías de comunicación.

Para consultas o reclamos, contáctese con el E.P.R.E.:

WhatsApp: 2645677184

Email: [email protected]

Línea gratuita: 0800-333-6666

Para consultas o reclamos las 24 horas:

Guardia Naturgy San Juan S.A: 0800-666-3637 o 4290333

Guardia D.E.C.S.A: 4255832 - 4255831 - 4961784"