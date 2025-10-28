El EPRE emitió un comunicado informando sobre una medida regulatoria en la que no autoriza a las distribuidoras a suspender el servicio de energía eléctrica por falta de pago los días viernes o vísperas de feriado. Esta acción que remarcó el ente, es debido a que puede dejar sin luz durante varios días a los usuarios debido a que no ingresan los pagos o que recién se realice la restitución del servicio luego del fin de semana.
El EPRE increpó a las distribuidoras por cortar la luz los viernes
