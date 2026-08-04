Un allanamiento por amenazas terminó con el secuestro de cocaína, marihuana y dinero

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División UFI Genérica, quienes llegaron hasta una vivienda ubicada en la Manzana A, Casa 03, donde notificaron al principal investigado, un hombre de apellido Castillo, de 37 años.

Durante la intervención, los efectivos encontraron 29 gramos de cocaína fraccionada, una planta y semillas de marihuana, una balanza digital y dinero en efectivo, elementos que quedaron incorporados a la investigación.