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Un allanamiento por amenazas terminó con el secuestro de cocaína, marihuana y dinero

Un procedimiento realizado en el barrio René Favaloro permitió secuestrar cocaína fraccionada, marihuana, una balanza digital y efectivo. El hombre investigado quedó vinculado a una causa bajo disposición de la Justicia Federal.

Un allanamiento realizado en el barrio René Favaloro, en Chimbas, terminó con el secuestro de droga y dinero en efectivo, en el marco de una investigación por una causa de amenazas agravadas.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División UFI Genérica, quienes llegaron hasta una vivienda ubicada en la Manzana A, Casa 03, donde notificaron al principal investigado, un hombre de apellido Castillo, de 37 años.

Durante la intervención, los efectivos encontraron 29 gramos de cocaína fraccionada, una planta y semillas de marihuana, una balanza digital y dinero en efectivo, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

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Tras el hallazgo, y por disposición de la Justicia Federal, el hombre quedó vinculado a una causa relacionada con los elementos secuestrados y se ordenó que permanezca bajo detención domiciliaria mientras avanza la investigación.

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