Un allanamiento realizado en el barrio René Favaloro, en Chimbas, terminó con el secuestro de droga y dinero en efectivo, en el marco de una investigación por una causa de amenazas agravadas.
Un allanamiento por amenazas terminó con el secuestro de cocaína, marihuana y dinero
Un procedimiento realizado en el barrio René Favaloro permitió secuestrar cocaína fraccionada, marihuana, una balanza digital y efectivo. El hombre investigado quedó vinculado a una causa bajo disposición de la Justicia Federal.