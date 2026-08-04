El Gobierno nacional reunió este martes a su mesa política en la Casa Rosada para definir la estrategia parlamentaria de las próximas semanas, con un objetivo central: conseguir los votos necesarios para aprobar en el Senado la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Casa Rosada reunió a la mesa política para ordenar la agenda parlamentaria
El Gobierno reunió a su mesa política para definir la estrategia legislativa de las próximas semanas. La prioridad es aprobar este jueves la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, para la que negocia cambios con el objetivo de sumar respaldos en el Senado.