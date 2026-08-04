Casa Rosada reunió a la mesa política para ordenar la agenda parlamentaria

Además de la sesión prevista para este jueves en el Senado, el Gobierno comenzó a delinear la agenda legislativa para el resto del mes. Entre las prioridades aparecen la reforma del régimen de Inocencia Fiscal y el proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativas que la Cámara de Diputados prevé tratar durante la segunda quincena de agosto.

En paralelo, el Ejecutivo intensifica las gestiones con gobernadores considerados clave para sostener las mayorías parlamentarias. En ese marco, Diego Santilli y Luis Caputo viajarán este jueves a Catamarca para reunirse con los mandatarios Raúl Jalil y Elías Suárez, en una actividad vinculada a la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Finalizada la reunión de la mesa política, Martín Menem mantuvo un encuentro con referentes de los bloques aliados para coordinar el cronograma legislativo de las próximas semanas y consolidar los acuerdos necesarios para avanzar con los proyectos prioritarios del Gobierno.