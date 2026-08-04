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Casa Rosada reunió a la mesa política para ordenar la agenda parlamentaria

El Gobierno reunió a su mesa política para definir la estrategia legislativa de las próximas semanas. La prioridad es aprobar este jueves la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, para la que negocia cambios con el objetivo de sumar respaldos en el Senado.

El Gobierno nacional reunió este martes a su mesa política en la Casa Rosada para definir la estrategia parlamentaria de las próximas semanas, con un objetivo central: conseguir los votos necesarios para aprobar en el Senado la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Como parte de las negociaciones con bloques aliados y gobernadores, el oficialismo resolvió introducir modificaciones en uno de los puntos más debatidos de la iniciativa: la venta de tierras rurales a extranjeros. La propuesta que llegará al recinto elevará del 15% al 25% el límite máximo permitido por provincia, una modificación con la que busca destrabar el tratamiento del proyecto.

La reunión se realizó en la Casa Rosada y contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la senadora Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de otros funcionarios y asesores del Ejecutivo.

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Además de la sesión prevista para este jueves en el Senado, el Gobierno comenzó a delinear la agenda legislativa para el resto del mes. Entre las prioridades aparecen la reforma del régimen de Inocencia Fiscal y el proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativas que la Cámara de Diputados prevé tratar durante la segunda quincena de agosto.

En paralelo, el Ejecutivo intensifica las gestiones con gobernadores considerados clave para sostener las mayorías parlamentarias. En ese marco, Diego Santilli y Luis Caputo viajarán este jueves a Catamarca para reunirse con los mandatarios Raúl Jalil y Elías Suárez, en una actividad vinculada a la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Finalizada la reunión de la mesa política, Martín Menem mantuvo un encuentro con referentes de los bloques aliados para coordinar el cronograma legislativo de las próximas semanas y consolidar los acuerdos necesarios para avanzar con los proyectos prioritarios del Gobierno.

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