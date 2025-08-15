"
Electrodomésticos, Aduana y paso a Chile: el combo del fin de semana largo

Desde fines de julio, el Gobierno habilitó el ingreso de grandes electrodomésticos como equipaje. Pero los impuestos, trámites y costos extra relativizan la conveniencia de la compra.

Desde fines de julio, el Gobierno de Javier Milei modificó el régimen aduanero y ahora permite ingresar electrodomésticos de línea blanca como equipaje, siempre que sean para uso personal y pagando la carga impositiva correspondiente.

Si se confirma el pronóstico y, pese a las lluvias, el Sistema Integrado Cristo Redentor funcionará en ambos sentidos de 9 a 21. Será la primera oportunidad para que los turistas que viajen a comprar puedan traer estos productos, algo antes prohibido.

Qué dice la nueva norma

  • Mayores de 16 años pueden ingresar hasta una unidad nueva por categoría (una heladera, un lavarropas, un aire acondicionado, etc.) por año calendario.

  • No hay franquicia fiscal como para notebooks o celulares.

  • Se paga como importación: 14% de arancel, 21% de IVA, 11% de Ganancias y 2,5% de Ingresos Brutos.

Ejemplo de compra

Una heladera Bosch que en Argentina cuesta $2,5 millones, en Chile ronda los $900.000. Sumados los impuestos para nacionalizarla, el precio final sube a $1,4 millones, sin contar transporte. La diferencia existe, pero no siempre justifica el viaje.

Feriado en Chile

El viernes 15 de agosto es festivo por la Asunción de la Virgen María, por lo que se espera un fuerte movimiento turístico y algunos cambios de horario en supermercados y centros comerciales.

Horarios confirmados:

  • Unimarc: hasta 21.30

  • Jumbo y Santa Isabel: hasta 21.00

  • Líder: 8 a 21

  • Tottus: horario regular

  • Malls: funcionamiento habitual

Trámite para ingresar línea blanca

  • Completar formulario OM2153-A en el sitio de ARCA.

  • Declarar uso personal (declaración jurada).

  • Pagar aranceles y presentar el comprobante en aduana.

La gran pregunta es si la combinación de precios, impuestos y trámites convencerá a los viajeros de aprovechar este nuevo régimen o si la línea blanca seguirá siendo un artículo de vitrina para muchos.

