Electrodomésticos, Aduana y paso a Chile: el combo del fin de semana largo

Mayores de 16 años pueden ingresar hasta una unidad nueva por categoría (una heladera, un lavarropas, un aire acondicionado, etc.) por año calendario.

No hay franquicia fiscal como para notebooks o celulares.

Se paga como importación: 14% de arancel, 21% de IVA, 11% de Ganancias y 2,5% de Ingresos Brutos.

Ejemplo de compra

Una heladera Bosch que en Argentina cuesta $2,5 millones, en Chile ronda los $900.000. Sumados los impuestos para nacionalizarla, el precio final sube a $1,4 millones, sin contar transporte. La diferencia existe, pero no siempre justifica el viaje.

Feriado en Chile

El viernes 15 de agosto es festivo por la Asunción de la Virgen María, por lo que se espera un fuerte movimiento turístico y algunos cambios de horario en supermercados y centros comerciales.

Horarios confirmados:

Unimarc : hasta 21.30

Jumbo y Santa Isabel : hasta 21.00

Líder : 8 a 21

Tottus : horario regular

Malls: funcionamiento habitual

Trámite para ingresar línea blanca

Completar formulario OM2153-A en el sitio de ARCA.

Declarar uso personal (declaración jurada).

Pagar aranceles y presentar el comprobante en aduana.

La gran pregunta es si la combinación de precios, impuestos y trámites convencerá a los viajeros de aprovechar este nuevo régimen o si la línea blanca seguirá siendo un artículo de vitrina para muchos.