Elecciones legislativas: Bullrich impulsa el diálogo con Mauricio Macri

Desde el oficialismo, además, se enfatizó la afinidad ideológica y estratégica con el PRO. Bullrich afirmó que comparten "la misma forma de pensar, la misma mirada" y destacó que ambos buscan "avanzar en el proyecto capitalista de libertad, de instituciones fuertes" para sostener el cambio económico y social en marcha.

En semanas recientes, otras señales indicaron un acercamiento entre las fuerzas. Javier Milei reconoció que no mantienen comunicación directa con Macri, aunque aclaró que "las puertas del diálogo no están cerradas" y que "hay puentes" entre ambos. Además, elogió el gesto del fundador del PRO al respaldar la Ley de Presupuesto 2026, calificándolo como "muy positivo".

En la misma línea, el PRO difundió en redes un breve comunicado apoyando el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por Milei al Congreso, resaltando que "desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio" y que la discusión presupuestaria representa "una señal de madurez institucional".

Guillermo Francos

Por su parte, el jefe de Gabinete se mostró públicamente junto a Mauricio Macri durante una recepción por el 95º aniversario de la unificación del Reino de Arabia Saudita, compartiendo imágenes del encuentro en sus redes sociales.

Las declaraciones de Bullrich y los gestos de Milei y Francos evidencian un proceso de acercamiento político que busca fortalecer la unidad opositora en un contexto electoral complejo. La ministra concluyó que, aunque "falta diálogo" con Macri, "será cuestión de restablecerlo", apuntando a consolidar una estrategia conjunta para las elecciones venideras.