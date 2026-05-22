CAME rechazó el pedido de San Juan de adelantar el Día del Padre

“Consideramos que existen fundamentos válidos en relación con el funcionamiento de la actividad comercial”, expresó la entidad nacional en la respuesta oficial dirigida a San Juan.

El planteo surgió debido a que la semana previa al tradicional festejo del Día del Padre quedará atravesada por dos feriados nacionales: el del General Martín Miguel de Güemes, trasladado al lunes 15 de junio, y el Día de la Bandera, el 20 de junio. Según había argumentado la Cámara sanjuanina, esto dejaría poco margen para promociones y movimiento comercial.

Sin embargo, desde CAME señalaron que la cercanía de la fecha hace inviable cualquier modificación. “Teniendo en cuenta que la fecha sugerida se encuentra a solo un mes de anticipación, entendemos que no sería posible instrumentar una modificación del cronograma dentro de los plazos adecuados”, indicaron.

Además, explicaron que una medida de estas características requiere gestiones y consensos previos a nivel nacional, por lo que no podría aplicarse en tan corto plazo.

La respuesta de CAME llegó luego de que la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan emitiera un comunicado defendiendo su iniciativa y aclarando que la propuesta no había sido “arbitraria ni caprichosa”, sino planteada tras consultas con las entidades nacionales del sector.

De esta manera, y salvo cambios de último momento, el Día del Padre continuará celebrándose el domingo 21 de junio en todo el país.