Sorpresas en Inglaterra: algunas figuras se quedaron sin Mundial

Thomas Tuchel presentó la lista de la Selección de Inglaterra para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El entrenador sacó algunos nombres de peso que fueron piezas importantes en las Eliminatorias y la última Eurocopa. Phil Foden (Manchester City), Cole Palmer (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United) y Alexander Arnold (Real Madrid) verán la Copa del Mundo por TV.