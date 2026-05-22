Sorpresas en Inglaterra: algunas figuras se quedaron sin Mundial

El DT apostó por una renovación en el equipo, pero también aparecen nombres importantes como: Harry Kane (Bayern Múnich), Declan Rice, Bukayo Saka y Eberechi Eze (Arsenal), Jude Bellingham (Real Madrid), Marcus Rashford (Barcelona) y Ollie Watkins (Aston Villa).
La lista completa de Inglaterra para el Mundial:
Arqueros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City).
Defensores: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham).
Mediocampistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa) y Kobbie Mainoo (Manchester United)
Delanteros: Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle) y Eberechi Eze (Arsenal).