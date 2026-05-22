"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Inglaterra

Sorpresas en Inglaterra: algunas figuras se quedaron sin Mundial

Thomas Tuchel presentó la lista de Inglaterra para el Mundial y sorprendió a muchos. Dejó afuera a Palmer, Foden, Maguire y Alexander Arnold.

Thomas Tuchel presentó la lista de la Selección de Inglaterra para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El entrenador sacó algunos nombres de peso que fueron piezas importantes en las Eliminatorias y la última Eurocopa. Phil Foden (Manchester City), Cole Palmer (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United) y Alexander Arnold (Real Madrid) verán la Copa del Mundo por TV.

Muchos de estos futbolistas perdieron protagonismo en la última temporada y no lograron el rodaje deseado en sus equipos. Palmer también tuvo una temporada complicada con las lesiones y terminó jugando poco en Chelsea.

Te puede interesar...

El DT apostó por una renovación en el equipo, pero también aparecen nombres importantes como: Harry Kane (Bayern Múnich), Declan Rice, Bukayo Saka y Eberechi Eze (Arsenal), Jude Bellingham (Real Madrid), Marcus Rashford (Barcelona) y Ollie Watkins (Aston Villa).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/England/status/2057748306839622050&partner=&hide_thread=false

La lista completa de Inglaterra para el Mundial:

Arqueros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City).

Defensores: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham).

Mediocampistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa) y Kobbie Mainoo (Manchester United)

Delanteros: Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle) y Eberechi Eze (Arsenal).

Temas

Te puede interesar