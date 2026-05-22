Prólogo: el Desafío Ruta 40 anunció las Zonas de espectadores

Zona de Espectadores 1 – RP 79

GPS S31 25.742 W68 36.413

Hora aproximada de paso del primer competidor: 12hs

Imagen2

Ingresando desde San Juan por RP 60 (después del Ullum) en GPS S31 26.776 W68 38.894 girar a la derecha, en acceso a Lomas de las Tapias, y avanzar 5.3 Km para llegar a la Zona de Espectadores 1. Seguir instrucciones de policía y organización para ubicarse correctamente.

ZE2 – RN40

GPS S31 26.001 W68 34.372

Hora aproximada de paso del primer competidor: 12hs

Imagen3

Desde San Juan, por RN 40 después de Albardón y antes del Villicum, en GPS S31 24.692 W68 33.494 ingresar por la izquierda, a pocos metros seguir por camino angosto que comienza en GPS S31 24.740 W68 33.504 y avanzar por 2.7 Km para llegar a Zona de Espectadores 2. Seguir Instrucciones de policía y organización para ubicarse correctamente.

El Prólogo tiene una extensión de nueve kilómetros y se disputará en un circuito diagramado en Albardón. De 12 a 14 horas lo realizarán los vehículos categorías FIM (Motos y quads) y de Open.

De 14 a 16 horas, las máquinas de categoría FIA (Autos, Challenger y UTV) realizarán el shakedown en el mismo trazado.

Las Zonas de Espectadores (ZE) del Desafío Ruta 40 YPF 2026 de cada etapa se darán a conocer 72hs antes de cada Etapa, para preservar el espíritu del Rally-Raid, una especialidad en la que los pilotos no conocen el recorrido de cada día.

Consejos de la organización