El Departamento de Hidráulica avanza en la evaluación de nuevas tecnologías destinadas a la impermeabilización de canales de riego, con el objetivo de incorporar materiales más económicos, de rápida aplicación y mayor eficiencia hidráulica. La iniciativa busca reducir las pérdidas de agua en aquellos cauces que aún son de tierra y que, por esta condición, presentan pérdidas del recurso hídrico.
Prueban nuevos materiales para la impermeabilización de canales
Las pruebas, realizadas por Hidráulica, fueron en los canales de Quinto Cuartel, Pocito. Se busca adoptar una tecnología alternativa a la impermeabilización con hormigón.