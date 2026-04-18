El sacerdote DJ que mezcla fe y techno homenajeará al papa Francisco

Embed - TN - Todo Noticias on Instagram: "“La Iglesia es para todos, y todos es todos”: el cura DJ que convoca multitudes llegó a la Argentina para tocar en Plaza de Mayo A un año de la muerte del papa Francisco, el sacerdote portugués que mezcla fe y música electrónica llegó al país para un homenaje masivo." View this post on Instagram

Con el tiempo, esa iniciativa se transformó en una identidad consolidada. En cada presentación, el sacerdote mezcla música techno con fragmentos de discursos papales y pasajes de contenido espiritual, en una propuesta que rompe con los formatos tradicionales y plantea una nueva forma de expresar la fe.

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El crecimiento de su figura tuvo un punto de inflexión durante la pandemia, cuando sus sesiones online se viralizaron y alcanzaron repercusión global. Ese impulso lo llevó a escenarios internacionales, con uno de sus momentos más destacados en 2023, cuando tocó ante más de un millón de jóvenes en Lisboa, en la previa de una misa encabezada por el Papa Francisco.

En sus intervenciones públicas, Peixoto sostiene que su objetivo es integrar la vida cotidiana con la experiencia religiosa, sin separar ámbitos. “Procuro que los jóvenes no dejen de ser cristianos, estén donde estén”, expresó en una entrevista, donde remarcó que la fe “no es algo para poner en duda, sino para vivirla de forma alegre”.

El show en Buenos Aires retoma esa lógica: una propuesta que fusiona música y espiritualidad en un espacio público, con el agregado simbólico de rendir homenaje a Jorge Bergoglio en uno de los lugares más emblemáticos del país.