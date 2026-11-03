La Justicia identificó al hombre que fue hallado sin vida dentro de una pileta de lona en una propiedad del departamento 25 de Mayo. Fuentes judiciales confirmaron que la víctima se llamaba Raúl Darío Jalife, tenía 64 años y habitaba solo en el domicilio.
Identificaron al hombre que hallaron sin vida en una pileta de lona
Se trata de Raúl Darío Jalife, de 64 años. Un vecino encontró el cuerpo en avanzado estado de descomposición en una finca de Las Casuarinas. La Justicia ordenó la autopsia para determinar las causas del deceso.