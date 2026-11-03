Identificaron al hombre que hallaron sin vida en una pileta de lona

El macabro hallazgo se produjo alrededor de las 21 horas, cuando un vecino que se encontraba abriendo las compuertas de riego en la zona sintió un fuerte olor nauseabundo proveniente del terreno. Al acercarse al lugar, encontró a Jalife tendido boca abajo dentro de la pileta.

A partir de los testimonios recabados por los investigadores, se supo que el hombre padecía una enfermedad que le provocaba desmayos repentinos y que además presentaba una secuela física que le impedía tener movilidad en uno de sus hombros.