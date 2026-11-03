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Identificaron al hombre que hallaron sin vida en una pileta de lona

Se trata de Raúl Darío Jalife, de 64 años. Un vecino encontró el cuerpo en avanzado estado de descomposición en una finca de Las Casuarinas. La Justicia ordenó la autopsia para determinar las causas del deceso.

La Justicia identificó al hombre que fue hallado sin vida dentro de una pileta de lona en una propiedad del departamento 25 de Mayo. Fuentes judiciales confirmaron que la víctima se llamaba Raúl Darío Jalife, tenía 64 años y habitaba solo en el domicilio.

El macabro hallazgo se produjo alrededor de las 21 horas, cuando un vecino que se encontraba abriendo las compuertas de riego en la zona sintió un fuerte olor nauseabundo proveniente del terreno. Al acercarse al lugar, encontró a Jalife tendido boca abajo dentro de la pileta.

A partir de los testimonios recabados por los investigadores, se supo que el hombre padecía una enfermedad que le provocaba desmayos repentinos y que además presentaba una secuela física que le impedía tener movilidad en uno de sus hombros.

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En el lugar intervino personal de la Policía Científica y la médica legista de turno, la Dra. Opaso, quien advirtió que el cadáver se encontraba en estado de descomposición. Las primeras inspecciones determinaron que no se observaban lesiones defensivas ni indicios visibles de violencia.

Sin perjuicio de ello, las autoridades judiciales ordenaron el levantamiento del cadáver para la correspondiente autopsia, con el objetivo de precisar las causas y la fecha del deceso. La vivienda quedó clausurada con consigna policial. La causa quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, con la intervención del fiscal subrogante Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi.

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