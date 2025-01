El nuevo gobernador de Coquimbo mostró interés en el Túnel de Agua Negra

En cuanto al túnel Agua Negra comentó que hay interes en avanzar con la obra "Acá hay un compromiso no solamente con la gente de la región de Coquimbo sino que también con la gente de la provincia de San Juan y es una relación que hay que retomar, que hay que fortalecer y aunque puede que en este periodo no veamos mucho, sí vamos a impulsar este túnel porque nos parece que es fundamental para que se concrete, por un lado, lo que va a ser el corredor bioceánico, desde Sao Paulo hasta el puerto de Coquimbo, pero también al mismo tiempo una conexión fluida entre ambas provincias, entre la región de Coquimbo y la provincia de San Juan. Lo que también va a permitir no solo que sea un paso turístico, ya vimos el otro día que pasó el primer camión comercial. El túnel de Agua Negra va a permitir que grandes containers puedan cruzar la cordillera de Los Andes y eso va a ser muy positivo para la economía de la región de Coquimbo.