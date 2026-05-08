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Maxi López envuelto en una demanda millonaria

La información fue revelada por Paula Varela en La mañana de Lape (América TV), donde dieron detalles del enfrentamiento legal entre el exfutbolista y una exinquilina de uno de sus departamentos ubicados en el Chateau Libertador.

En las últimas horas, Maxi López quedó envuelto en un conflicto judicial luego de que trascendiera una demanda millonaria vinculada a una propiedad que posee en el exclusivo complejo Chateau Libertador. La información fue revelada por Paula Varela en La mañana de Lape (América TV), donde dieron detalles del enfrentamiento legal entre el exfutbolista y una exinquilina que habitaba el departamento.

Según explicó la periodista en el ciclo conducido por Sergio Lapegüe, el problema comenzó cuando la mujer, una abogada oriunda de La Plata, entregó el inmueble durante 2024. Sin embargo, tras recibir las llaves, Maxi López habría manifestado su descontento por el estado en el que encontró la propiedad y decidió avanzar judicialmente.

"Maxi López tiene un departamento en el Chateau de Libertador. Lo tenía alquilado a una abogada de La Plata. Ella le entrega en 2024 el departamento. Le da las llaves a Maxi, pero él dice: ‘me dejaste todo roto, hay que arreglarlo’. Le hace una demanda a la abogada por 140 millones de pesos. Ella va con todo y también le hace una demanda por evasión fiscal porque dice que el alquiler nunca estuvo en blanco", contó Paula Varela al aire, sorprendiendo a sus compañeros del programa con la magnitud del reclamo económico.

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De acuerdo con lo informado, la disputa no quedó únicamente centrada en los supuestos daños materiales dentro del departamento, sino que además derivó en una fuerte acusación de parte de la exinquilina. La mujer habría iniciado una contrademanda por presunta evasión fiscal, argumentando que el contrato de alquiler nunca habría sido declarado formalmente.

En medio de la polémica, en el programa también dialogaron con Marcelo Peña, abogado de la exinquilina, quien cuestionó con dureza la decisión del exjugador de avanzar con una demanda de semejante monto. El letrado consideró que el conflicto podría haberse resuelto mediante una negociación previa entre las partes, sin necesidad de llegar a la Justicia.

"Si yo te di tanto dinero de deposito y vos acreditas que lo daños superan el monto de deposito, se puede generar un diálogo. Creo que acá se excedió al iniciar una acción civil", sostuvo el abogado durante la entrevista en el programa de América TV.

Mientras el caso comienza a tomar estado público, todavía no trascendieron más detalles sobre cómo continuará el proceso judicial ni si habrá algún intento de conciliación entre las partes. Lo cierto es que el nombre de Maxi López volvió a quedar en el centro de la escena mediática, esta vez por un escándalo que combina cifras millonarias, acusaciones cruzadas y una batalla legal que recién empieza.

FUENTE: PrimiciaYa

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