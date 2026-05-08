Maxi López envuelto en una demanda millonaria

De acuerdo con lo informado, la disputa no quedó únicamente centrada en los supuestos daños materiales dentro del departamento, sino que además derivó en una fuerte acusación de parte de la exinquilina. La mujer habría iniciado una contrademanda por presunta evasión fiscal, argumentando que el contrato de alquiler nunca habría sido declarado formalmente.

En medio de la polémica, en el programa también dialogaron con Marcelo Peña, abogado de la exinquilina, quien cuestionó con dureza la decisión del exjugador de avanzar con una demanda de semejante monto. El letrado consideró que el conflicto podría haberse resuelto mediante una negociación previa entre las partes, sin necesidad de llegar a la Justicia.

"Si yo te di tanto dinero de deposito y vos acreditas que lo daños superan el monto de deposito, se puede generar un diálogo. Creo que acá se excedió al iniciar una acción civil", sostuvo el abogado durante la entrevista en el programa de América TV.

Mientras el caso comienza a tomar estado público, todavía no trascendieron más detalles sobre cómo continuará el proceso judicial ni si habrá algún intento de conciliación entre las partes. Lo cierto es que el nombre de Maxi López volvió a quedar en el centro de la escena mediática, esta vez por un escándalo que combina cifras millonarias, acusaciones cruzadas y una batalla legal que recién empieza.