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El Gobierno sumó a Monteoliva a la mesa política en su reunión semanal

Tras el robo al custodio de la ministra de Seguridad, en la Casa Rosada renovaron los cuestionamientos contra el gobernador bonaerense, con quien refuerzan la polarización pensando en 2027.

Luego del robo al custodio de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en La Matanza, el Gobierno decidió convocar a la sucesora de Patricia Bullrich a la reunión de la mesa política, donde apuntaron contra el Gobierno bonaerense "por la escalada de la inseguridad".

"Se analizó con preocupación la escalada de inseguridad registrada durante las últimas semanas en distintos centros urbanos.

En ese marco, se abordó también el episodio ocurrido este martes en La Matanza, donde un integrante de Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad resultó herido de un disparo en el brazo durante un intento de asalto", señalaron desde el Ejecutivo, que renueva sus críticas contra el gobernador Axel Kicillof, reforzando su estrategia de polarizar contra el actual adversario de Javier Milei de cara al 2027.

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La palabra de Alejandra Monteoliva tras el robo a su custodio

La funcionaria se refirió a este hecho antes de su ingreso a la Casa Rosada: "Esta madrugada, el suboficial mayor Farías de PFA, perteneciente a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional, fue herido de bala en un enfrentamiento armado cuando salía de su domicilio en La Matanza".

Esta madrugada, el suboficial mayor Farías de PFA, perteneciente a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional, fue herido de bala en un enfrentamiento armado cuando salía de su domicilio en La Matanza. Dos delincuentes intentaron robarle. El suboficial…

"Dos delincuentes intentaron robarle. El suboficial se encontraba en uso de su licencia extraordinaria. Acompañamos a él y a su familia en este momento. A nuestros policías los respaldamos. Y los delincuentes, quienes ya se encuentran identificados y detenidos, van a responder ante la Justicia. En Argentina, el que las hace, las paga", manifestó esta mañana..

Qué otros temas se habló en la mesa política

En la mesa política "se evaluaron los procedimientos y el operativo de seguridad previstos con motivo de la visita del Papa León XIV", con especial atención a las distintas medidas de prevención y coordinación necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades previstas durante su estadía entre el 8 y 11 de noviembre.

En relación con la agenda legislativa, se abordó el tratamiento de la reforma electoral en el Senado y la evolución del proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas en la Cámara de Diputados, que comienza a tratarse esta semana.

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

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