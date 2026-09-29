Anses ya definió todo para octubre: aumentos, nuevos haberes y cuándo se cobra

Anses: cuánto aumentan las jubilaciones y asignaciones en octubre

Las prestaciones de Anses tendrán en octubre un aumento del 1,66%. Con la actualización, la jubilación mínima pasará a $435.748,51. Además, se mantiene el bono de $70.000, por lo que quienes perciban el haber mínimo cobrarán un total de $505.748,51.

Los principales montos quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $435.748,51. Con bono: $505.748,51.

PUAM: $348.598,81.

Pensión No Contributiva: $305.023,96.

Jubilación máxima: $2.932.174,85.

Prestación Básica Universal: $199.335,05.

AUH: $156.588.

AUH por hijo con discapacidad: $517.475.

Asignación Familiar por Hijo: $78.304 para el primer escalón de ingresos.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $244.536.

En el caso de la AUH, los titulares reciben mensualmente el 80% del monto de la prestación. El 20% restante queda retenido y puede cobrarse posteriormente con la presentación de la Libreta correspondiente.

Anses: calendario de pagos de octubre

El calendario de pagos de Anses se organiza principalmente según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: jueves 1 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 6 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Jubilaciones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

AUH, Tarjeta Alimentar y SUAF

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Asignación Universal por Embarazo

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, la Asignación por Maternidad y las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento o adopción se pagarán para todas las terminaciones de DNI entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre.

Prestación por Desempleo