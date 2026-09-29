Anses ya definió todo para octubre: aumentos, nuevos haberes y cuándo se cobra

Anses: cuánto aumentan las jubilaciones y asignaciones en octubre
Las prestaciones de Anses tendrán en octubre un aumento del 1,66%. Con la actualización, la jubilación mínima pasará a $435.748,51. Además, se mantiene el bono de $70.000, por lo que quienes perciban el haber mínimo cobrarán un total de $505.748,51.
Los principales montos quedarán de la siguiente manera:
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Jubilación mínima: $435.748,51. Con bono: $505.748,51.
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PUAM: $348.598,81.
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Pensión No Contributiva: $305.023,96.
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Jubilación máxima: $2.932.174,85.
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Prestación Básica Universal: $199.335,05.
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AUH: $156.588.
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AUH por hijo con discapacidad: $517.475.
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Asignación Familiar por Hijo: $78.304 para el primer escalón de ingresos.
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Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $244.536.
En el caso de la AUH, los titulares reciben mensualmente el 80% del monto de la prestación. El 20% restante queda retenido y puede cobrarse posteriormente con la presentación de la Libreta correspondiente.
Anses: calendario de pagos de octubre
El calendario de pagos de Anses se organiza principalmente según la terminación del DNI de cada beneficiario.
Pensiones No Contributivas
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DNI terminados en 0 y 1: jueves 1 de octubre.
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DNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de octubre.
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DNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de octubre.
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DNI terminados en 6 y 7: martes 6 de octubre.
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DNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de octubre.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
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DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.
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DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.
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DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.
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DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.
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DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.
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DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.
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DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.
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DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.
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DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.
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DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.
Jubilaciones que superan el haber mínimo
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DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.
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DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.
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DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.
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DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.
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DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.
AUH, Tarjeta Alimentar y SUAF
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DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.
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DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.
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DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.
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DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.
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DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.
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DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.
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DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.
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DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.
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DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.
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DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.
Asignación Universal por Embarazo
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DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.
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DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.
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DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.
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DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.
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DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.
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DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.
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DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.
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DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.
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DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.
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DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.
Asignación por Prenatal
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DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.
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DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.
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DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.
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DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.
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DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.
Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, la Asignación por Maternidad y las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento o adopción se pagarán para todas las terminaciones de DNI entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre.
Prestación por Desempleo
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DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.
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DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.
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DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.
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DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.
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DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.