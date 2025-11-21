"
El Gobierno permitirá que adolescentes inviertan en bonos y acciones

Desde ahora los menores, podrán suscribir cuotapartes de fondos comunes de inversión (FCI) integrados por bonos, acciones y otros instrumentos financieros.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió una normativa que permite a adolescentes de 13 a 17 años ingresar e invertir en el mercado financiero. La medida, instituida a través de la Resolución General (RG) N° 1091, introduce un cambio sustancial respecto al acceso de los jóvenes al mercado de capitales.

Si bien ya podían invertir en Fondos Comunes de Inversión Abiertos “Money Market” desde el año 2023 (conforme la RG Nº 977), donde los adolescentes participaban en vehículos de inversión limitados y sujetos a regulaciones específicas. Ahora el nuevo marco legal aporta una extensión de derechos y obligaciones para este grupo de la población, bajo la premisa de fomentar la educación financiera y acercar el mercado de valores a nuevas generaciones.

"A la luz de la autonomía progresiva que les reconoce el ordenamiento jurídico, los mayores de 13 años ahora podrán invertir en otros fondos comunes de inversión abiertos", mencionó Roberto E. Silva presidente de la CNV en un comunicado.

Y agregó que “desde la CNV creemos que el acceso temprano y guiado a herramientas de ahorro e inversión fomenta hábitos responsables, promueve autonomía económica y acerca a las nuevas generaciones a un mercado más moderno y participativo”. Por último, destacó que “esta medida, acompañada por la supervisión adecuada y la intervención responsable de adultos, abre oportunidades reales para que los jóvenes comprendan el valor de planificar, ahorrar y construir su futuro desde hoy”.

En ese contexto desde ahora, los adolescentes podrán poner su plata en FCI que estén integrados por bonos y acciones o por otros instrumentos financieros (obligaciones negociables de empresas, deuda provincial y activos de otros países).

El único límite será que no podrán invertir en fondos cerrados, es decir, que tienen restringidas la cantidad de cuotapartes a vender en el momento en que se constituye, y los que están dirigidos a "inversores calificados". No podrán hacerlo siquiera con autorización o supervisión de padres o tutores.

Esta medida responde al buen recibimiento de la acción ya que de acuerdo a fuentes ligadas a la Comisión de Valores, hasta septiembre pasado se habían creado casi 1,2 millones de "subcuentas" comitentes para jóvenes.

De esta manera, en línea con lo dispuesto por la RG Nº 1023 por medio de la cual se posibilitó la apertura de subcuentas comitentes a partir de los 13 años, la CNV sigue profundizando la participación de nuevos actores en el ámbito del mercado de capitales, la promoción de la educación financiera y el acompañamiento de las nuevas formas de administrar el dinero que han adoptado las nuevas generaciones, ampliando así las opciones de inversión para jóvenes sin desprotegerlos, cierra el comunicado oficial.

