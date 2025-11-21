El Gobierno permitirá que adolescentes inviertan en bonos y acciones

Y agregó que “desde la CNV creemos que el acceso temprano y guiado a herramientas de ahorro e inversión fomenta hábitos responsables, promueve autonomía económica y acerca a las nuevas generaciones a un mercado más moderno y participativo”. Por último, destacó que “esta medida, acompañada por la supervisión adecuada y la intervención responsable de adultos, abre oportunidades reales para que los jóvenes comprendan el valor de planificar, ahorrar y construir su futuro desde hoy”.

En ese contexto desde ahora, los adolescentes podrán poner su plata en FCI que estén integrados por bonos y acciones o por otros instrumentos financieros (obligaciones negociables de empresas, deuda provincial y activos de otros países).

El único límite será que no podrán invertir en fondos cerrados, es decir, que tienen restringidas la cantidad de cuotapartes a vender en el momento en que se constituye, y los que están dirigidos a "inversores calificados". No podrán hacerlo siquiera con autorización o supervisión de padres o tutores.

Esta medida responde al buen recibimiento de la acción ya que de acuerdo a fuentes ligadas a la Comisión de Valores, hasta septiembre pasado se habían creado casi 1,2 millones de "subcuentas" comitentes para jóvenes.

De esta manera, en línea con lo dispuesto por la RG Nº 1023 por medio de la cual se posibilitó la apertura de subcuentas comitentes a partir de los 13 años, la CNV sigue profundizando la participación de nuevos actores en el ámbito del mercado de capitales, la promoción de la educación financiera y el acompañamiento de las nuevas formas de administrar el dinero que han adoptado las nuevas generaciones, ampliando así las opciones de inversión para jóvenes sin desprotegerlos, cierra el comunicado oficial.