El Gobierno eliminó retenciones para granos y carnes hasta el 31 de octubre

Las retenciones son un derecho de exportación que grava los productos destinados al mercado externo y representan un porcentaje del valor exportado. Con esta decisión, la Casa Rosada espera estimular la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador, fortaleciendo las reservas del Banco Central y reduciendo la presión sobre el tipo de cambio en la previa de las elecciones legislativas de octubre.

El anuncio coincide con el viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos, donde se reunirá con Donald Trump en busca de apoyo político y de un préstamo del Tesoro norteamericano que permita calmar la incertidumbre financiera en Argentina.

El contexto económico es delicado: el viernes pasado el dólar cerró por encima de los $1500, lo que obligó al Banco Central a desprenderse de más de 1000 millones de dólares para sostener la cotización dentro de la banda de flotación establecida.

Con esta suspensión temporal de retenciones, el Gobierno apuesta a un alivio inmediato en el ingreso de dólares, aunque especialistas advierten que se trata de una medida coyuntural y que el verdadero desafío será mantener la estabilidad cambiaria más allá del 31 de octubre.