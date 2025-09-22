"
El Gobierno eliminó retenciones para granos y carnes hasta el 31 de octubre

Adorni confirmó la suspensión de retenciones a granos y carnes hasta el 31 de octubre. La medida apunta a sumar dólares al BCRA en plena volatilidad cambiaria.

El Gobierno Nacional anunció este lunes la eliminación de las retenciones para todos los granos y carnes —avícolas y bovinas— hasta el 31 de octubre, en una decisión que busca incentivar las exportaciones y acelerar la entrada de divisas al país.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicar la medida a través de sus redes sociales. “La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”, expresó.

Las retenciones son un derecho de exportación que grava los productos destinados al mercado externo y representan un porcentaje del valor exportado. Con esta decisión, la Casa Rosada espera estimular la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador, fortaleciendo las reservas del Banco Central y reduciendo la presión sobre el tipo de cambio en la previa de las elecciones legislativas de octubre.

El anuncio coincide con el viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos, donde se reunirá con Donald Trump en busca de apoyo político y de un préstamo del Tesoro norteamericano que permita calmar la incertidumbre financiera en Argentina.

El contexto económico es delicado: el viernes pasado el dólar cerró por encima de los $1500, lo que obligó al Banco Central a desprenderse de más de 1000 millones de dólares para sostener la cotización dentro de la banda de flotación establecida.

Con esta suspensión temporal de retenciones, el Gobierno apuesta a un alivio inmediato en el ingreso de dólares, aunque especialistas advierten que se trata de una medida coyuntural y que el verdadero desafío será mantener la estabilidad cambiaria más allá del 31 de octubre.

