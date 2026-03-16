El Gobierno mejoró la propuesta a gremios docentes y habrá otra reunión

También se incluyó una suma fija mensual de 100 mil pesos, no remunerativa ni bonificable, destinada a un amplio grupo de cargos docentes, entre ellos maestros de grado, docentes de nivel inicial, educación especial, preceptores, bibliotecarios y ayudantes. En el caso de los maestros de grado de jornada extendida, la suma prevista es de 50 mil pesos mensuales.

Otro punto de la propuesta es la mejora en la bonificación por radio docente, que impacta en las escuelas ubicadas en zonas más alejadas. El planteo contempla incrementos de cinco puntos porcentuales en los radios 4, 5, 6 y 7.

En el corto plazo también se sumó un bono extraordinario de 120 mil pesos, de carácter no remunerativo y por única vez, que se pagaría el 15 de abril. El monto será abonado por CUIL y proporcional en el caso de horas cátedra.

El esquema de actualización salarial continúa en mayo con un incremento del 2% en el valor índice y una suba de cuatro puntos en el código A01. Para junio se propuso un aumento adicional del 3% y la aplicación de una cláusula de revisión vinculada a la evolución de la economía y la situación fiscal de la provincia.

Además, el Ejecutivo planteó comenzar a analizar durante el segundo semestre la situación de los radios docentes en los departamentos Jáchal y Caucete, una demanda que viene siendo planteada por el sector educativo.

Tras la presentación de la oferta, los gremios indicaron que la propuesta será analizada por las bases antes de tomar una postura definitiva. Entre los principales planteos sindicales aparece el pedido de que las sumas fijas pasen a ser remunerativas para que impacten en aguinaldo y jubilación.

Las partes acordaron un nuevo encuentro para el miércoles 18 de marzo a las 14, donde continuará la negociación para definir si se alcanza un acuerdo salarial o si el conflicto se mantiene abierto.